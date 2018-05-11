Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödül Töreni

’sü düzenlenen Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödül Töreninde önceliğinin Antalya’ya bir kent kimliği ve doğru bir karakter kazandırmak olduğunu söyledi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödül Törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Ödüllerinin ülke çapındaki başarılı projeleri ve mimarları ödüllendirerek, onları daha iyi projeler üretmeleri noktasında yüreklendirmek adına son derece önemli olduğunu da ifade etti.

“Turgut Cansever Antalya’nın gururudur”

Bilge Mimar lakaplı Turgut Cansever’in Antalya’nın gururu olduğunu söyleyen Türel, Üç kapıların karşısındaki Karataş Camii’nin Turgut Cansever’in eseri olduğunu belirtti. Başkan Türel, “Ben de hocamızla sağlığında tanışma şerefine nail oldum. Sadece mimarlık yapmadığının en güzel göstergesi o caminin yapımındaki yaklaşımlarıdır. Adeta bir proje kontrolörü gibi o cami yapımında kullanılan her taşı bizzat takip etti. İşte bugün orada yüzyıllarca ayakta kalacak bir eser ortaya çıktı” dedi.

“Geçmişten ilham alarak hizmet üretiyoruz”

Mimarlığın sanatla bütünleştiği zaman yüzyıllar boyu varlığını sürdüren eşsiz eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Türel, “Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan coğrafyamızın da Göbeklitepe’den günümüze Roma, Selçuklu, Osmanlı ve tabii ki Cumhuriyet dönemi mimarisinin en güzel örnekleriyle dolu” dedi. Mimar Sinan’ın zamanın ötesindeki başyapıtlarının bugün bile gıptayla izlendiğine değinen Türel, “Bizler de yerel yönetimler olarak şehirlerin mimarları olma yolunda geçmişimizden ilham alarak hizmetler üretmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Antalya’ya karakter kazandıracağız”

Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da inisiyatifiyle kamu binalarının yapımında Selçuklu dönemi örnek alınarak şehirlerin tarihiyle yeniden bir bağ kurulmasına katkı sağlandığını söyleyen Türel, “Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en önemli önceliğim Antalya’ya bir kent kimliği doğru bir karakter kazandırabilmektir.”

“Şehrin bütün dinamikleri katkı koymalı”

Karakterli bir şehir oluşturma noktasında şehrin bütün dinamiklerinin katkı koyması gerektiğine dikkat çeken Türel, Antalya’da Helenistik dönemden Osmanlı’ya kadar onlarca eser olduğunu ve bunlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. “Geçmişin sonsuzluk duygusu veren eserlerin yanı sıra çağımızın ihtiyaçlarına cevap verecek eserler üretmek inanın elbirliği ile gerçekleşir” diyen Türel, bunun en güzel örneklerinden bir tanesinin Mimarlar Odası işbirliğiyle düzenlenen fikir yarışması sonucu ortaya çıkan Konyaaltı Sahil Projesi olduğunu anlattı. Türel, “Mimari bir fikir yarışması sonucu ortaya çıkan Konyaaltı Sahil Projesi’nin sadece bir mimari proje olarak değil, bir yaşam alanı oluşturması, şehirciliğe ve kentsel tasarıma verdiğimiz değerin bir göstergesi olması nedeniyle önem taşıdığını düşünüyorum. Hepimiz aynı oranda duyarlı olmak suretiyle şehirlerimizi korumalı ve geliştirmeliyiz” diye konuştu. Başkan Türel konuşmasının ardından dereceye giren mimarlara ödüllerini verdi.