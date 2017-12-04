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04 Aralık 2017 13:25

Turhallı çiftçiler Kumluca’da

Tokat’ın Turhal ilçesi’ndeki çiftçiler Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde bulunan sera, paketleme ve fide tesislerini incelediler.

Turhallı çiftçiler Kumluca’da

04 Aralık 2017 13:25


Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Öz, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Ural, Süleyman Aykut, Meclis üyeleri Levent İbrikçioğlu, Faruk Günaydın ve Akreditasyon sorumlusu Necdet İsenlik, oda üyeleri ve Turhallı çiftçilerden oluşan heyet, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası(KUTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Ömer Özaltın ve Meclis Üyesi Fahri Özen tarafından Kumluca Kalekule’de karşılanarak kendilerine burada Kumluca ve seracılık hakkında bilgi verildi.


Daha sonra ilçede bulunan seralara geçen heyet inceledikleri domates serasında üretim yapan çiftçilerden üretim hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra fide ve paketleme tesislerini gezdi.


Fide tesislerinde sebzelerinde tohumdan fideye kadar olan aşamaların hijyenik ortamda nasıl gerçekleştiğini inceleyen çiftçiler paketleme tesislerinde ise ürünlerin sınıflandırılıp ihracata hazır hale gelene kadar gerçekleşen işlemler hakkında yerinde bilgi alma imkanı buldu.


Turhal heyetini ağırlamaktan memnun olduklarını belirten KUTSO Meclis Üyesi Fahri Özen, “Bölgemiz ülkemizde örtüaltı üretimin gelişmesi adına örnek alınabilecek en uygun yerdir. Gerek sera teknolojileri gerekse bilinçli üretim yapan çiftçileri ile ülkemizin yaş sebze ve meyve ihracatına önemli katkılarda bulunmaktayız. Turhal’ın coğrafi yapısı ve iklimi seracılığa uygun. Umarım buradan edindikleri bilgiler kendilerine faydalı olur” dedi.


Heyet daha sonra iklim benzerliği nedeniyle Elmalı ilçesindeki seraları incelemek için Elmalı’ya geçti.




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