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25 Temmuz 2018 15:06

Turistik caddede korkutan yangın

Antalya’nın Kemer ilçesinde onlarca yerli ve yabancı turistin geçtiği caddede bulunan bir mağazada çıkan yangın korkuttu.

Turistik caddede korkutan yangın

25 Temmuz 2018 15:06


Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Kemer ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde Çetin Çakallıoğlu’na ait mağazanın arka kısmında yangın çıktı. Mağazadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki esnaflar ise yangın söndürme çalışmasına destek verirken, bir yandan da mağazalarındaki ürünlerin dumandan etkilenmemesi için çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına aldı. Mağazada duman tahliye işlemleri devam ederken, onlarca ürün zarar gördü.




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