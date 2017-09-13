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13 Eylül 2017 11:54

Turistlere sürpriz karşılama

Antalya’nın Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Tayyar Gül, Kemer’e gelen turistleri taşıyan otobüsleri ziyaret ederek harita ve broşür dağıttılar.

Turistlere sürpriz karşılama

13 Eylül 2017 11:54


Antalya Havalimanı’nda, Kemer’e gelecek turistlerin yer aldığı tur otobüslerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, eşi Neşe Gül ve KETOB Başkanı Tayyar Gül otobüsteki tüm turistlere “Hoşgeldiniz” dediler. Heyet, konuklara Kemer tanıtım broşürü ve harita da hediye etti. Turistler de bu sürpriz ziyaret için protokole teşekkür ettiler.


Kemer’e gelen konukların güzel bir tatil yapması için bütün düzenlemeleri yaptıklarını kaydeden Başkan Mustafa Gül, “Belediye, turizmci ve esnaf el ele vererek turistlerin Kemer’de mutlu olması için ve ülkelerine mutlu dönmesi için çalışıyoruz. Kemer zaten doğal, tarihi ve turistik zenginlikleri ile ideal bir tatil beldesi. Biz bunun üstüne hizmeti ekleyerek ilçemizi bir cazibe merkezi haline getiriyoruz. Onlar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz” diye konuştu.




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