Turistleri rahatsız eden 5 işletmeye ticaretten men cezası

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ortaklaşa yaptığı denetimlerde yoldan geçen turistleri rahatsız ettikleri ve çığırtkanlık iddiasıyla 5 işyeri tespit edildi. Tespit üzerine Bankalar Caddesi ve Hükümet Caddesi’nde faaliyet gösteren 5 bar ve restoran, Alanya Kaymakamlığı’nın onayı ile bugün mühürlenerek kapatıldı. mühürlenen ve ticaretten 7 gün boyunca men edilen işletmelerin, aynı suçu tekrarlamaları halinde cezanın katlanarak artacağı, devamında ise ticaretten tamamen men edilecekleri öğrenildi.

Başkan Yücel’in kesin talimatı var

Tatil amacıyla Alanya’yı tercih eden turistlerin rahatsız edilmemeleri konusunda Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in kesin talimatının olduğunu söyleyen Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Denetimlerimiz turizm sezonu boyunca devam edecek. Turisti rahatsız ettikleri belirlenen işyerleri benzer cezalara çarptırılacak. Huzurlu bir turizm sezonu geçirmek için tüm işletmelerin kurallara uyması kendi menfaatlerine olacaktır" dedi.