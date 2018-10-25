Turistlerin 3 metre dalgada tehlikeli eğlencesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle kabaran dalgalar turistlerin eğlencesi oldu.

Alanya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar özellikle sahil kesimlerinde dalgaların yükselmesine sebep oldu. Sezonun son günlerini yaşayan sahillerde daha çok güneşlenmeyi tercih eden turistler, zaman zaman yüksekliği 3 metreyi bulup sahile vuran dalgaları da kaçırmadı. İncekum plajında dalgaların arasına giren turistler, bol bol fotoğraf çektirdi. Zaman zaman bir anda gelen dalgalar arasında zor anlar yaşayan turistler, her şeye rağmen dalgalı denizin tadını çıkarmaya çalıştı. Denize girmeye cesaret edemeyenler ise puslu ve kapalı havada kumlarda yürümeyi tercih etti.