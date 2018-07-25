Turistlerin yeni gözdesi su altında ekmekle balık beslemek

Akdeniz’in derinliklerine dalan turistlerin çevrelerindeki balıkları elleriyle beslemeleri renkli görüntüler oluşturdu. Dalış öncesi kısa bir eğitimden geçirilen turistler, suyun metrelerce altına dalarak balıklarla adeta dans ediyor.

Deniz, kum ve güneşi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya son dönemlerde su altı turizmiyle de dikkat çekiyor. Kemer’de faaliyet gösteren yaklaşık 20 okulun dalış etkinliğine katılan turistler, dalış noktasına varıldığında, sualtı gözlüğü, dalış kıyafeti ve paletleri giydirilip, her biri sertifikalı ve deneyimli dalış eğitmenleri beraberinde sualtına iniyor.

Batıklara ilgi

Teçhizatla ilk kez dalan turistler birkaç dakika nefes alma ve teçhizatı kullanma egzersizinden sonra sualtının doyumsuz güzelliklerini tecrübe ediyor. 3-5 metre derinlikte çeşitli büyüklükteki binlerce balığın oluşturduğu sürülere ekmek veren turistler, oluşturulan yapay resiflerden jet ski ve sandala da büyük ilgi gösteriyor.

Dalış noktasının özelliğine göre doğal ve yapay resiflerin çevresinde, hatta içinde gezen turistler, çevrelerini saran binlerce balığı ekmekle besledi.

İşletmeciler memnun değil

20’ye yakın dalış teknesinin faaliyet gösterdiği Kemer’de birçoğunun büyük masraflar edilerek korsan gemilerine benzetilen çok sayıda gezi teknesi bulunduğunu belirten Amphora Diving Dalış Okulu kurucusu, dalış eğitmeni ve rehber Yafes Mural Dinçel, gelen turist sayısında artış olmasına rağmen bunun gezi ve dalış turizmine olumlu etkisinin olmadığına dikkat çekti.

Dinçel, turistlerin birçoğunun otellerden çıkıp para harcamak yerine, otelde kalmayı ve oradaki ücretsiz imkanları kullanmayı tercih ettiğini bildirdi. Dinçel, bazı teknelerin sefere çıkmadığını belirterek, çıkanların da çoğu kez kapasitelerinin üçte biriyle hareket ettiklerini söyledi.

Kemer çevresindeki dalış noktalarından Üç Adalar dünya çapındaki tanınırlığı ile ilk sırayı alırken Kiriş Koyu, Mağara Koyu, Akvaryum Koyu, Kemer Koyu, Fener Sığlığı gibi cazip dalış noktaları her gün yüzlerce dalış meraklısını misafir ettiği belirtildi.