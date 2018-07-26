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26 Temmuz 2018 11:44

Turizm bölgelerinde korsan taşıma denetimleri arttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi turizm bölgelerinde korsan taşımacılık yapanlara göz açtırmıyor.

Turizm bölgelerinde korsan taşıma denetimleri arttı

26 Temmuz 2018 11:44

Turizmin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini arttıran ekipler yetki ve amaç dışı taşımacılık yapanlara cezai işlem uyguluyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz sezonu ile birlikte denetimlerini arttırdı. Kemer, Kundu, Kadriye, Belek ve Side gibi turizm bölgelerinde yapılan denetim çalışmaları kapsamında, taşıma yetki belgesi olmadan ticari amaçla taşımacılık yapanlara ve taşıma yetki belgesini amaç dışı kullananlara, ilgili yönetmelikler kapsamında cezai işlem uygulanıyor.



Yıl boyu denetim


Ulaşım denetim ekipleri tarafından yetki belgeli taşımacıların mağduriyetinin engellenmesi ve taşımacılık hizmetlerinin disiplin altına alınması için yıl boyunca yürütülüyor. Denetim faaliyetleri, turizm sezonu ile birlikte artan korsan taşımacılığın önlenmesi açısından önem taşıyor.




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