Turizm çalışanlarına 606 TL taksitle ev imkanında süre uzatıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in seçim vaadi olan ve inşaatı hızla yükselen Turizm Çalışanları Toplu Konutları başvuru süresi uzatıldı. Belirlenen şartları karşılayan turizm çalışanları 31 Ekim tarihine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesine başvuru yapabilecek. Turizm çalışanları 606 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Taksitler 606 TL’den başlıyor

TOKİ ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ve ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan turizm sektörü emekçilerine büyük bir fırsat sağlayan proje 2 bin 200 daireden oluşacak. Konutların tamamı turizm çalışanlarına tahsis edilecek ve başvuru şartlarını karşılayan turizm çalışanları kira bedeli öder gibi bütçelerini zorlamadan ev sahibi olacak. 31 Ekim’de sona erecek başvuruların ardından projenin ilk etabında 583 ev için kurayla belirlenecek hak sahipleriyle sözleşme imzalanacak.

Gerekli şartlar

Turizm çalışanları toplu konutlarına başvurmak için gerekli şartlar şunlar:

"T.C. vatandaşı olmak, Antalya ili sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olmak, turizm sektöründe son 5 yılda bordrolu olarak en az 30 ay çalışmış olmak, Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olmak ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olmak, kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç) olmaması. (Ancak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.) 25 yaş ve üzerinde olmak, (Ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.) Aylık hane halkı gelirinin, net 4 bin 500 TL’yi geçmemesi, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net geliri en fazla 4 bin 500 TL olmalı)."