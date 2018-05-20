Türel, bir yaşam alanı olacak Serik Kültür Merkezi ihalesini de Eylül ayında gerçekleştireceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftarını Büyükşehir Belediyesi’nin Serik’te kurduğu iftar sofrasında açtı. İftara, Antalya AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı. İftar öncesinde Serik’in ilk fotoğrafçılarından İsmail Korkmaz’ın evine konuk olan Başkan Türel, ardından iftar sofrasının kurulduğu alana kadar yürüyerek vatandaşları selamladı. İftar sofrasının bereketini Serikli vatandaşlarla paylaşan Başkan Türel, vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanına teşekkür

“Bu mübarek günlerin milletimize ve İslam alemine ve özellikle dünyaya huzur getirmesini Allahtan niyaz ediyorum” diyen Başkan Türel, “Tarih boyu Kudüs ve Filistin toprakları için savaşmış milletin insanlarıyız Abdülhamit Han Filistin’de Yahudi devleti kurulmasına karşı çıkmıştı. Mustafa Kemal Atatürk 7. Ordu komutanı olarak Filistin’de görev yapmıştı. Bugün de Filistin’deki zulme ilk bayrak açan devletin ve cumhurbaşkanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması tesadüf değildir Antalyalılar adına Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, medarı iftarımız Dışişleri bakanımıza, kararlılık gösteren tüm siyasi kurum kuruluşlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sahura kadar mesai

Bazı İslam ülkelerinde Ramazan ayında işler durur, kimse çalışmaz iken Türkiye’de tablonun tam tersi olduğuna dikkat çeken Başkan Türel, “Biz bir taraftan sınır dışında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün hükümetimizle ve milletimizle Filistin meselesi ile uğraşıyorken diğer taraftan ülkemiz içindeki sorunları çözmeye, şehirlerimize hizmet getiriyoruz. Biz de Ramazanda hayatın durmasını bırakın, aşka gelir diğer aylardan daha fazla çalışırız. Mesaiyi sahura kadar uzatırız. Ramazan rahmeti ve bereketi ile gelir bizim de bundan faydalanmamız gerek. Biz arkadaşlarımızla ibadet eder gibi çalışmaya alıştık” diye konuştu.

Cadde düzenlemelerine 20 milyon lira

Bir taraftan Ankara’da Antalya’nın sorunlarını çözmeye çalışırken, diğer taraftan da günlük projeleri takip ettiklerini anlatan Türel, şunları söyledi: “Her gün bir ilçede bir şantiyeye uğruyoruz, böylesine güzel iftar soflarında halkımızla buluşuyoruz. Şöyle 5 yıl önce Serik’e geldiğimizde, Serik’in giriş ve çıkışı sadece Atatürk Caddesinde sıkışan bir trafikle gerçekleşirdi. O görüntüler Serik’e yakışmıyordu. Kızderesi uzun yıllardır sorundu, açık olan derenin kapatılmasıyla ilgili mesele yüzünden kimse bir düzenleme yapmayı başaramamıştı. Serik Belediye Başkanımıza el ele verdik üzerini kapattık. Kızderesi’ni Serik’in giriş caddesi haline getirdik. Ve hemen arkasından Atatürk Caddesi’nde tek yön çıkış trafiğini düzenledik. Tabi cadde düzenlemesi kaldırım ve peyzajla birlikte. Bu çalışmalar aşağı yukarı alt yapısı ile birlikte 20 milyon TL’nin üzerinde bir bütçeye mal oldu. Helali hoş olsun. Biz Serik için ne yapsak azdır.”

Turizm çalışanları için konut inşaatı başladı

Göreve geldiklerinde Serik arıtmasının kapasitesini doldurması nedeniyle denize pis su gittiğini belirten Türel, şunları aktardı: “5 ayda 37 milyonluk bir bütçeyle o çalışmayı da tamamlayıp hizmete sunduk. Tabi şimdi Serik için yapacağımız yeni projelerin temelleri atıldı. Verdiği her sözü yerine getiren bir belediye başkanı olma gayreti ile yaşıyoruz. Ve hamdolsun bugüne kadar da sizlere mahcup olmadık. Seçim taahhütlerimiz içerisinde ne vardı? Turizm çalışanına sigara parası öder gibi ucuz taksitlerle konut sahibi yapma sözümüz vardı. Şimdi toplam 2 bin 200 konut yapacağımız Kocayatak’taki konut inşaatlarımız TOKİ ile birlikte başladı. Ve ilk etap 583 konutun bugünlerde temelleri atıldı ve yükseliyor inşaatlar. Çok değil 5- 6 ay içerisinde turizm çalışanlarımıza kuralarını çekerek, bir sene içerisinde konutlarını teslim edeceğiz. Ve böylelikle Serik’te, Belek’te, Kadriye’de, Boğazkent’te çalışan turizm çalışanımız turizm tesislerinde bahçıvanlık yapan, valiz taşıyan, mutfakta bulaşık yıkayan kardeşlerimiz şimdi en ucuz taksitlerle ev sahibi oluyorlar. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim.”

Başkan Menderes Türel, konuşmasının sonunda, şampiyon olarak 3. Lige yükselen Serikspor’u da kutlayarak, yeni şampiyonluklar istedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, iftarın ardından Serikli muhtarlarla biraraya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.