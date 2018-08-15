Turizm camiasından Antalyaspor’a destek kampanyası

AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, şehrin bir markası olan Antalyaspor’un her zaman yanında yer alacaklarını belirterek, Antalyaspor’a destek vermesi için üyelerine çağrıda bulundu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Ağustos ayı geleneksel öğle yemeğinde konuşan AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, şehrin bir markası olan Antalyaspor’un her zaman yanında yer alacaklarını belirtti. Yağcı, AKTOB üyelerinin kulübe destek olması amacıyla üç türlü destek paketi hazırladıklarını söyledi. Yağcı, AKTOB üyelerine seslenerek, “Antalyaspor Antalya’nın takımıdır. Ve bizim de sektör olarak bu dönemde takımıza sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Elinizden ne geliyorsa destek vermenizi rica ediyorum” dedi.

“3 adet destek paketi açıklayacağız.”

Dr. Erkan Yağcı, Antalyaspor’un şehrin tanıtımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Antalyaspor bu şehrin markasıdır. Barcelona’yı ve Real Madrid’i nasıl şehirlerinin yanında takımları ile birlikte biliyorsak Antalyaspor’un da mutlaka Antalya’yı ifade ettiğini iyi idrak etmeliyiz. Antalyaspor hem tanıtım anlamında hem de şehir anlamında çok büyük değerdir. Biz de takımımıza sahip çıkmamız gerektiği noktasında fikrimizi beyan ettik. Neler yapabiliriz diye düşündük. Şöyle bir karar aldık. Biz sektörümüze Antalyaspor adına destek olmak amacıyla 3 adet destek paketi açıklayacağız. Bunları altın, gümüş ve platinium adı altında belirledik. Bunların belli bedeli olacak. Bu bedelin karşılığında da kulübün hem reklam noktasında hem de statta alacağı faydalar noktasında bir paket açıklayacağız. Ve bunu da tüm üyelerimize ve sektörümüze sirküle edeceğiz. Tüm üyelerimize destek paketleri konusunda detayları paylaşacağız” diye konuştu.

Öte yandan açıklanan 3 ayrı pakette platinium destek paketi 100 bin TL, altın destek paketi 50 bin TL, bronz paket 25 bin TL olarak belirlendi. Belirlenen paket ve fiyatlandırmalar üyelere iletildi.