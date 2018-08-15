Turizm esnafından TL üzerinden ‘kira’ çağrısı

Antalya’nın önemli turizm bölgesi Kundu ve Kemerağzı bölgesinde bulunan esnaflardan yükselen dolar fiyatları karşısında ‘kira’ çağrısı geldi. Kemerağzı Mahallesi Kundu Esnafları Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kanmaz, daha önce dolar üzerinden kiralanan dükkan fiyatlarının doların yükselmesi ile büyük bir tırmanışa geçtiğini ifade ederek, dükkan sahiplerine kiraları Türk lirasına çevirmeleri çağrısında bulundu.

"Dükkan sahiplerimizde milli davaya sahip çıkmalıdır"

Dolar üzerinden kira ödeyen esnafın zor durumda olduğunu belirten Kanmaz, "Döviz bazında kira alan dükkan sahiplerine çağrımdır. Esnaflarımızı çağırsınlar kiraları TL’ye çevirsinler. Esnaflarımız çok huzursuz, tedirgin. Birçok esnafımız kiralarını ödemekte zorlanıyor. Doların sürekli yükselmesi yüzlerce kiracıyı zor durumda bıraktı. Bu durum ileride kötü sonuçlar doğurabilir. Bu konuda hükümetimizin de çağrısının dikkate alınması gerekir. Alışverişleri dolar üzerinden değil TL üzerinde alınsın. Bölgeye gelen turist TL üzerinden alışveriş yapıyor. Dükkan sahiplerimizde milli davaya sahip çıkmalıdır. Bunun için toplantı yapılması gerektiğine inanıyorum" dedi.