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03 Mayıs 2018 13:37

Turizm Fakültesi çocukları gülümsetti

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen “Çocuklarımız Gülümsüyor’ Rekreasyon Etkinliği ile kampüs şenlendi.

Turizm Fakültesi çocukları gülümsetti

03 Mayıs 2018 13:37


Turizm Fakültesi Yeşil Alan’da gerçekleştirilen etkinliğe Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Abdurrahman Neriman Bileydi İlkokulu, Dr. Cahit Ünver İlkokulu, Konyaaltı İlkokulu, Siteler Mahallesi İlkokulu, Hurma Yarbay Pınar İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yetkililer katıldı.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, “Rekreasyon Yönetimi Bölümümüzün her yıl siz sevgili küçükler için düzenlediği bu etkinlikte amacımız, bu aktivitelerle deneyimlerinizi ne kadar farklı şekilde çeşitlendirebileceğinizi göstermek. Çocuklarımızın serbest zamanlarını iyi değerlendirmeleri onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, kazanılmış kötü alışkanlıklar varsa bunların yok edilmesinde yararlı olacaktır. Çocuklarımız Gülümsüyor Rekreasyon Etkinliği bu konudaki bilincin arttırılması amacıyla hazırlanmış bir etkinliktir. Etkinliğimizin hazırlanmasında çocuklarımız için bizde varız diyerek özverili desteklerini bizden esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”dedi.


Konyaaltı Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Topluluğunun paydaşlığında hazırlanan etkinlik birbirinden renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Bir çok okul, otel ve özel sektör firması da yaptıkları eğlence, spor, sanat etkinlikleri ve animasyon gösterileriyle çocukların yüzleri güldürdü.




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