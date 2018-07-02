Turizm Fakültesi’nden Down Sendromlu Bireylere Mesleki Eğitim

İŞKUR tarafından kabul edilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü, Engelli Dernekleri Federasyonu ve Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği destekleriyle yürütülecek proje kapsamında down sendromlu bireyler için “Aşçı Çırağı” Mesleki Eğitim Kursu ile Turizm Fakültesi’nde alanında uzman öğretim elemanları tarafından 09 Temmuz 2018 ve 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında 178 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Ekonominin en önemli araçlarından biri olan turizm sektöründe down sendromlu bireylerin istihdam oranının oldukça düşük olduğunu belirten Proje Koordinatörü Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, ayrıca istihdam edilebilmeleri için teşvik edici programların ve bu sektördekilerin kalifiye olan down sendromlu personelin temini ve tespitini sağlayacak olan mekanizmaların da yetersiz kaldığını söyledi.

Down sendromlu bireylerin gastronomi ve mutfak sanatları alanında istihdam edilebilirliğinin mümkün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çizel, hayata geçirilen proje ile Antalya ilinde yaşayan down sendromlu bireylerin, kendi yerellerinde turizm sektöründe istihdam edilebilirlik oranlarının arttırılmasını amaçladıklarını belirtti. Dekan Çizel, “Fakülte olarak düzenleyeceğimiz turizm alanında mesleki eğitimler ile kalifiye ve mesleki becerileri bulunan engelli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. İnanıyoruz ki, ilgili hedef kitlenin temel yemek pişirme, mutfak araç-gereç bilgisi, yaratıcı yemek pişirme, gıda hijyeni, yiyecek ve içecek bilgisi gibi konularda mesleki yeterliliklere sahip olması durumunda turizm sektöründe istihdam edilebilmeleri mümkün olacaktır.” diye konuştu. Dekan Çizel ayrıca, proje ile Turizm Fakültesi olarak topluma katkı sağlamanın yanında, özel sektör-kamu işbirliğini de güçlendirmede önemli bir proje olduğunun da altını çizdi.