Turizm merkezinde mühürlenen işyerlerine İngilizce pankartlı ifşa

Zabıta ekipleri kapattıkları iş yerlerinin kepenklerine İngilizce ve Türkçe afiş astı. 5 ve 7 gün süre ile kapatılan iş yerlerinin kepenklerine hanutçuluk ve çığırtkanlıktan dolayı kapatıldığı yazılı olarak açıklandı.

Alanya’da hanutçuluk ve çığırtkanlık yapan 6 iş yeri Alanya Kaymakamlığı’nın oluruyla mühürlendi. Zabıta ekipleri iş yerlerine giderek hanutçuluk yapan bar, restoran ve butikleri mühürledi. İş yerlerinin 5 gün ile 7 gün süreyle iş yeri açma ve çalıştırma faaliyetine son verildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ‘’Hanutçuluk ve çığırtkanlık ile olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Alanya’da yerli ve yabancı turistlerin huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yok’’ dedi.

Mühürlenen iş yerleri ifşa dilecek

Bu sabah iş yerlerini mühürleyen zabıta ekipleri kapattıkları iş yerlerinin kepenklerine İngilizce ve Türkçe afiş astı. 5 ve 7 gün süre ile kapatılan iş yerlerinin kepenklerine hanutçuluk ve çığırtkanlıktan dolayı kapatıldığı yazılı olarak açıklandı. Kurallara uymayan iş yerlerinin bundan sonrada afişlerle ifşa edilmeye devam edileceği belirtildi.

Hanutçuluk ve çığırtkanlık yapan 6 iş yerinin bugün itibariyle kapatıldığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Özellikle yaz aylarında hanutçuluk ve çığırtkanlık olayları artış gösteriyor. Alanya’yı tercih eden yerli ve yabancı misafirlerimize yapılan bu olayların önüne geçmek için zabıta müdürlüğümüz 24 saat görevde. Tespit ettiğimiz 6 iş yeri bugün itibariyle mühürlendi. Alanya’da kimsenin huzuru bozmaya hakkı yok. Bunun için denetimlerimizi arttırarak devam ettiriyoruz’’ dedi.