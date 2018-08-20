Turizm sektörü sezonun keyfini yaşıyor

Boş oda bulmakta bile zorlanılan otellerdeki doluluklar sevindirirken turizmciler Ağustos ayında yapılan fiyat indirimlerini dövizdeki yükselişle kapattı.

Miarosa Ghazal Resort Thalasso Genel Müdürü Metin Peltek, Temmuz, Ağustos ayını biraz zorlamayla biraz da fiyat indirimleriyle geçirdiklerini ancak bunu da kur farkı ile kapattıklarını belirtti. Innvista Hotels Belek’in Genel Müdürü Ülkay Atmaca ise bu sene verilerin çok iyi gittiğini belirterek, "2014’ün sayılarını yakaladık. Hatta 2014 sayılarını da geçeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

"Ağustos ayında zorlandık, kur farkıyla aradaki farkı kapattık"

Sezona bu yıl iyi başladıklarını ve iyi de devam ettiğini söyleyen Peltek, Temmuz ve Ağustos ayının Mayıs ve Haziran ayına oranla zor geçtiğini söyledi. Özellikle çok fazla sayıda Rusya’dan gelecek uçaklarda tarz fazlası sebebiyle acenteler koltuklarını doldurmakta zorlandıklarını söyleyen Peltek, "Ağustos ayında hatta koltuk sayılarını azaltmaya gittiler. Bu arada güzel de bir eylül de gelecek gibi gözüküyor. Temmuz, Ağustos ayı biraz zorlamayla biraz da fiyat indirimleriyle gitti ama kur farkı aradaki farkı kapattı. Bu sebeple otelciler bir miktar maliyetlerinden kazanç yaparak bütçelerini tutturdular. Bundan sonra Eylül ve Ekim aylarında daha güzel bir dönem bekliyoruz. Daha sonraki yıllarda da inşallah bu trend devam ederse, son iki üç yıldır kaybedilenleri tekrar kazanma ve sayıları daha da arttırma yoluna gidebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gelecekteki personel bulma noktasında sıkıntı yaşanacak

Sezonun iyi gitmesiyle birlikte ileriki yıllarda kendilerini ciddi anlamda personel sıkıntısının da beklediğini ifade eden Peltek, "İleriki yıllarda bizi bekleyen tehlikelerden bir tanesi de Personel bulma noktasındaki sıkıntılar olacak. Yurt dışından getirdiğimiz, özellikle Kazak, Kırgız gibi ülkelerden gelen elemanların da kur farklarından dolayı tekrar gelmeyi istemeyeceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.

"Son yılların en keyifli sezonunu yaşıyoruz"

Bayramdan itibaren artık yavaş yavaş okullarda açılmaya başlayacağı için özellikle çocuklu aileler dönmeye başlayacağını dile getiren Innvista Hotels Belek’in Genel Müdürü Ülkay Atmaca, bu anlamda sezonun biraz yavaşlamaya başlayacağını ifade etti. Atmaca, "Son yılların en hareketli, en keyifli, rekabet koşulları zor olsa da keyifli bir sezon yaşıyoruz. Bizim temalı parka olan yakınlığımız nedeniyle, Ortadoğu’dan ciddi rezervasyonlar alıyoruz özellikle Booking’den. Rus pazarı ve özellikle BDT Pazarı çok iyi gidiyor. Şu an 27 ülkeden misafir ağırlıyoruz” şeklinde konuştu.

Atmaca, otel olarak geçen yılın sayılarının yaklaşık yüzde 30 üzerinde olduklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Antalya Havalimanına gelen yolcu sayısı bire bir bize orantılı olarak yansıyor. Belek’te hemen hemen tüm tesislerin dolu olduğunu biliyorum. Bayramla ilgili çok ciddi programlar hazırlandı. Kurban Bayramı özellikle Belek’te çok iyi geçecek. Kış sezonu ile ilgili hazırlarımız da başladı. Bölgemizde yeni futbol sahası yatırımları var. Golf sahaları ile ilgili bütün hazırlıklar bitti. Umuyorum bu kış, daha çok futbol takımı, daha fazla spor kulübü, daha fazla golfcü ve beraberinde çok daha fazla turist gelecek."