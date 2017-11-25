Turizm sektöründe bir ilk

Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sürdürülebilir iş modelleri ile inovatif projeler geliştiren Ortadoğu Grup, turizm sektöründeki markası olan Wome Deluxe ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Wome Deluxe Otel ile Antalya Bilim Üniversitesi’nin, turizm sektörü için nitelikli iş gücü yetiştirme amacıyla ortaklaşa yürüteceği Wome Akademi projesini hayata geçirmek için Alanya’da bulunan Wome Deluxe Otel’de lansman ve protokol imza töreni gerçekleşti.

İmza töreni ve lansmana Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek, Doç.Dr. Hakan Karataş, Antalya Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Murat Kaplan’ın yanı sıra Ortadoğu Grup Yönetim Kurulu üyeleri, Antalya Bilim Üniversitesi akademisyenleri ile öğrencileri ve otel Deluxe personeli katıldı.

Lansman da konuşan Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür Ortadoğu Grup ve Wome Deluxe Otel’in faaliyetlerinden bahsederek Wome Akademi’nin kurulması, amaçları ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Gür, ”Bugün de lidere yakışan bir projeye hayat vermek için buradayız. Wome Akademi ile turizm sektörünün en temel prensibi olan hizmet anlayışına profesyonel bakış açısı katacağız. Eğitim ile sektörü bir araya getirdiğimiz bu çalışmada öncelikle kendi yöneticilerimizi ve personelimizi eğiteceğiz. Sonrasında bir işe alım süreci haline gelecek projemizde adayların hem kişisel olarak kendilerine katkı sağlamasını hem de sektörde hizmet anlayışına yeni bir standart kazandırmayı hedefliyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, bu özel günde eğitimin anlamını, önemini bir kez daha hatırlayarak ve benimseyerek Wome Akademi’nin temellerini atıyoruz. Umarım ki turizm sektörüne yol gösterici, öncü bir proje olur” dedi.

Wome Akademi’nin eğitimci paydaşı Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise bu güne kadar bir çok sanayi-eğitim iş birliğini hayata geçirdiklerini söyledi.

“Söz konusu eğitimse biz varız”

Yüksek,”Bu proje bana sunulduğunda ‘söz konusu eğitimse biz varız’ dedik ve başladık. Yenilikçi projeleri ile tanıdığım Ortadoğu Grup ve Gür Ailesi ile böyle bir yola çıkmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Ortadoğu Grup her zaman eğitime destek veren, bir çok eğitim vakfı kuran ve buralarda öğrenciler yetiştirilmesine vesile olan bir kurum. Bizler de Antalya Bilim Üniversitesi olarak eğitimde teorik ve pratik bilginin bir arada ilerletilmesinden yanayız. Wome Akdemi bu anlamda sektör ve bizim öğrencilerimiz için de çok iyi bir uygulama okulu olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü İsmail Yüksek protokol imzaladı. Daha sonra Wome Akademinin ilk dersini Antalya Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Murat Kaplan tarafından verildi. Kaplan’ın “liderliğin 5 boyutu” isimli liderlik eğitimi, Wome Akademi öğrencileri tarafından ilgi ile izlendi.

Akademinin ikinci hedefi düşünce platformu oluşturmak

Wome Akademi’de ana hatları ile 3 farklı kitleye eğitim verilecek. Her liderin kendi personelini mentörlük sistemi ile eğitmesi amacıyla yöneticilere verilecek olan liderlik eğitimleri şunlar olacak: daimi personele verilecek eğitimler, aday personel eğitimleri. Akademinin ikinci hedefi ise bir düşünce platformu oluşturmak. Türkiye’de ilk olacak bu model ile sektörün sorunlarını sahiplenen, üzerinde düşünen ve çözümler sunan bir sistem oluşturularak sonuçlar bu platform aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca eğitim periyotlarının sonunda tüm öğrencilere Antalya Bilim Üniversitesi ve WOME Deluxe imzalı sertifika verilecek.