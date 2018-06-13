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13 Haziran 2018 11:02

Turizm sürücülerine eğitim

Antalya’da turizm taşımacılığı yapan sürücülere eğitim verildi.

Turizm sürücülerine eğitim

13 Haziran 2018 11:02


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, turizm taşımacılığı yapan sürücülere yönelik Döşemealtı Yeşilpark Kültür Merkezi’nde eğitim verdi. Yaz tatili dönemiyle artan yerli ve yabancı turistlerin kullandıkları turizm araçlarının karıştığı kazaları önlemek, can kaybı ya da yaralanmaları en aza indirmek amacıyla verilen eğitimde, çeşitli videolar, görseller ve kamu spotlarıyla sunum ve canlandırma yapıldı. Sürücülere trafik bilincinin oluşması, yolculuk esnasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmaları, hız limitlerinin üzerinde araç kullanmama, cep telefonunun araç kullanımı üzerindeki etkileri, takip mesafesi, hatalı sollama ve yaya güvenliği gibi konularında uyarılarda bulunuldu.




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