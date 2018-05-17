Turizmci’den Filistin’e yardım kampanyası

‘Kalbimiz Filistin’de’ sloganıyla Filistin’e yardım kampanyasını başlatan turizmci AK Parti Antalya Milletvekili aday adayı Diyar İçkale Gültekin, Gazze şeridinde yaşanan olayların herkesi derinden yaraladığını söyledi. Ülkede 3 gün milli yas ilan edildiğini hatırlatan Gültekin, “Filistin’de yaşanan bu insanlık dramına elbette ki sessiz kalmamız mümkün değildi. Bu kapsamda hem otelimizde hem de Serik bölgesinde ‘Kalbimiz Filistin’de kaldı sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Yıllardır adeta tecrit hayatı yaşayan, baskı ve zulüm altında yaşamaya tutsak bırakılan mazlum Filistin halkının, yaralarını bir nebze olsun sarabilmek adına Kızılay ve İHH yetkilileriyle iletişime geçerek bir ihtiyaç listesi hazırladık” dedi.

Turizmci Diyar İçkale Gültekin, “yardım kampanyasıyla bölgede acil ihtiyaç olan çocuk bezi, bebek maması, giyecek ve hazır gıdalardan oluşan kolilerimizi hazırlamaya başladık. Allah’ın izniyle ilk tırımız Cuma günü yola çıkacak en kısa sürede bölgeye ulaştırılacak. Mübarek ramazan ayında başlatmış olduğumuz bu yardım kampanyasının hem ülkemizde hem de tüm dünyada çığ gibi büyümesini ve Filistinli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.”