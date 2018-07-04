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04 Temmuz 2018 10:39

Turizmin başkenti Antalya yılın en yüksek sıcaklığını hissedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Antalya’da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar 41-42 derecede seyredecek.

Turizmin başkenti Antalya yılın en yüksek sıcaklığını hissedecek

04 Temmuz 2018 10:39

Antalya’dan en yüksek hava sıcaklığının Aksu ilçesinde hissedilmesi bekleniyor.


Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle sahillerinde yoğunluk oluşan Antalya’da yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü. Hava sıcaklığının 41 derece, nem oranının yüzde 80 kaydedildiği kentte, sıcaktan bunalanlar park, bahçe ve plajlara akın etti. Antalya’da önümüzdeki 3 gün kavurucu sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Turizmin başkenti Antalya, hava sıcaklığını 3 gün boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde geçirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Antalya’nın Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez başta olmak üzere birçok ilçesinde sıcaklık değerleri 42 dereceye kadar yükselecek. En yüksek sıcaklıkların ise yine 42 derece ile Aksu ilçesinde ölçüleceği tahmin ediliyor.



1 ila 3 derece artacak


Antalya’da hava bugün az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklık ise Antalya merkez ve kıyı ilçelerinde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, öğle saatlerinde sahilde güney yönlerden orta kuvvette esecek.




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