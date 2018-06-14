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14 Haziran 2018 09:41

Turizmin başkenti Antalya’da bayramda yağmur sürprizi yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre turizmin başkenti Antalya’da bayramından ikinci gününden itibaren gökgürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Turizmin başkenti Antalya’da bayramda yağmur sürprizi yaşanacak

14 Haziran 2018 09:41

Yağmurun, bayram boyunca süreceği tahmin ediliyor.


Ramazan Bayramı’nı turizmin başkenti Antalya’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yağmur sürprizi geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre Antalya’nın bayramından ikinci gününden itibaren gökgürültülü sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Antalya’nın bazı ilçelerinde ise yağmurun yarın başlayacağı tahmin ediliyor. Yağmurlu havanın bayram boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklık ise iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.


Antalya’da bugün havanın az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur il geneli ile Antalya’nın Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde yerel hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.




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