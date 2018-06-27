Türk bayrağı asılı marketi taşlama ve yakma teşebbüsüne 4 gözaltı

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda cep telefonları ile dijital materyaller ele geçirildi.

Olay, 24 Haziran gecesi saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek’e ait bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi Nuri Zeybek ile 4 akrabasının bulunduğu marketin önünden konvoy halinde 30 kişilik bir grup geçti. Marketin camında asılı Türk bayrağı ile Reis yazısını gördükten sonra duran grup içinden bazıları çevreden aldıkları taşlarla işyerini taşlamaya başladı. Özellikle bayrak ve yazının olduğu yeri taşlayan saldırganlar, markete büyük hasar verip araçlarına binerek kaçtı. Bu sırada market içerisinden çıkmayan Zeybek ve yakınları, neye uğradıklarını şaşırdı.

Bayrak ve yazının olduğu yerlere benzin bidonları atmışlar

Yaşadıklarını anlatan market sahibi Nuri Zeybek, olaydan 10 dakika sonra aynı grubun tekrar gelip, Türk bayrağı ve ‘Reis’ yazısının olduğu yere benzin bidonlarını fırlattıklarını, ardından çeşitli patlayıcılarla marketi yakmaya çalıştıklarını söyledi. Zeybek, "Bayrağın ve yazının olduğu yere taşlar yağdı, 5 kiloluk benzin bidonu attılar. Bidonlarda benzin vardı yere döküldü ama yanma olayı olmadı. Pislik yapacaklar diye içeriden çıkmadık. Bizim karşılık verme şansımız yoktu. Cumhurbaşkanımızın yazısını bile çekemiyorlar" diye konuştu.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Markete saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, işyerinin önüne araçlarıyla gelen kalabalık grubun, bir müddet bekledikten sonra araç ve yerlerden aldıkları taşları markete attıkları ve olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

Eş zamanlı operasyonla 4 gözaltı

Olayın ardından harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada gece saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan, camında Türk bayrağı asılı olan bir iş yeri ile iş yerinin önünde bulunan bir araca, PKK Terör Örgütü elebaşısı lehine slogan atarak taşlı saldırıda bulunulması olayı ile ilgili olarak, soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Terör Propagandası Yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı

Eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik ayrıntılı soruşturma işlemleri yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada olayla ilgisi oldukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon timleri görevlileri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1’i suça sürüklenen çocuk ve 3’ü şüpheli olmak üzere toplam 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelilerin Antalya İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi

Açıklamada ayrıca şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildiği, ayrıca olay yerini gören kamera çözümleri, tanık beyanlarının tespiti, olay yeri inceleme ve diğer delillerin toplanılması için güvenlik güçlerine talimat verildiği bildirildi.