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11 Temmuz 2018 11:16

Türk bayrağı direğiyle birlikte çalındı

Antalya’da bir iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan Türk bayrağı, 2,5 metrelik direği ile birlikte iki gün arayla 2 kez çalındı.

Türk bayrağı direğiyle birlikte çalındı

11 Temmuz 2018 11:16


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1391 Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Sabah işe gelen çalışanlar, bayrağın direği ile birlikte yerinde olmadığını görünce durumu hemen polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. İş yerinin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları aramaya başladı.


Türk bayrağının direğiyle birlikte çalınması ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın bayrağın yanına geldiği, uzun süre direği yerinden çıkarmak için uğraştığı ve sonunda sökerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Bir önceki görüntüde ise şahsın direğin yanına köpeğiyle geldiği ve söktüğü direği eline alıp olay yerinden uzaklaştığı kameralara yansıdı.




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