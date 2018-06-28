Türk bayrağın asılı olduğu market saldırısına ülkücülerden sert tepki

Market önünde konuşan Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, "Buradan bütün vatansızlara, bayraksızlara mesajım var; aklınızı denk alın. Kiminle, nereyle, ne şekilde uğraştıklarının farkında olsunlar" dedi.

Olay, 24 Haziran gecesi saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan Nuri Zeybek’e (55) ait bir markette meydana geldi. Market sahibi Nuri Zeybek ile 4 akrabasının bulunduğu marketin önünden konvoy halinde 30 kişilik bir grup geçti. Marketin camında asılı Türk bayrağı ile Reis yazısını gördükten sonra duran grup, çevreden aldıkları taşlarla iş yerini taşlamaya başladı. Özellikle bayrak ve yazının olduğu yeri taşlayan saldırganlar, markete büyük hasar verip araçlarına binerek kaçtı. Bu sırada market içerisinden çıkmayan Zeybek ve yakınları, neye uğradıklarını şaşırdı.

"Şerefsizliktir, ihanettir, hainliktir"

Çirkin saldırı sonrası marketin önünde toplanan ve aralarında market sahibi Nuri Zeybek’in oğlu Fatih Zeybek, Antalya Ülkü Ocakları Başkanı Alperen Tuğrul Küreşoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adaylarının olduğu 30 kişilik bir grup, saldırıya tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Küreşoğlu, yapılan saldırının kalleşçe olduğuna dikkat çekti. Ülkü ocakları olarak saldırıya uğrayan esnafın yanında olduklarına vurgu yapan Küreşoğlu, "Türk milleti sahipsiz değildir. Türk milleti ve ülkücü Türk gençliği yeri ve zamanı geldiğinde bütün vatansızlarla, vatan hainleriyle, bayrak düşmanlarıyla var olan gücüyle karşısına alıp mücadele etmektedir, bundan sonra da kararlı bir şekilde mücadelesine devam edecektir. Burada ekmeğini helal bir şekilde kazanmak, evine helal lokma götürmek için mücadele veren insanların ekmeğiyle oynamak, şerefsizliktir, ihanettir, hainliktir. Bu marketimizin Türk bayrağı asılı olmasından dolayı saldırıya maruz kalmasını özellikle kınıyorum. Bunların burada yapmak istedikleri, bu marketi yağmalamaktan ziyade, Türk bayrağına değer veren, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü savunan ve bu bayrak, devlet için canını verecek olan esnaf arkadaşımızı yıldırmak, onu buradan adeta yollayabilmek adına yapılmış saldırıdır. Bu saldırı Türk Milleti’ne yapılmıştır, bayrağımızı indirebilmek için yapılmıştır. Bizler bu bayrak uğruna canını seve seve vermek için can atan ülkücü Türk gençliğiyiz" diye konuştu.

"Aklınızı denk alın"

"Buradan bütün vatansızlara, bayraksızlara mesajım var" diyen Küreşoğu, saldırıyı yapanlara şu sözlerle seslendi:

"Aklınızı denk alın. Kiminle, nereyle, ne şekilde uğraştıklarının farkında olsunlar. Biz ne çadır devletiyiz, ne alelade bir devletiz. Biz şehidimizle, gazimizle, şan ve şeref dolu mazimizle bu memleket uğruna savaşan her türlü meşakkati göze alan bir devletiz. Biz de bu devletin sigortası olan ülkücüleriz."

"Olayın takipçisiyiz"

Olayın hukuki takipçisi olduklarını belirten Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 27. Dönem milletvekili adayı Av. Mustafa Kürşad Sert ise, Antalya’nın göbeğinde yapılan saldırının sadece bir markete olmadığına dikkat çekti. Markete yapılan saldırının aynı zamanda Türk bayrağı, Türk milleti ve manevi, milli duygularına yapıldığına işaret eden Kürşad, "Faaliyet göstermeye başladığı ilk günden itibaren bu ülkenin mukaddesatı üzerine hiçbir kayıp vermekten çekinmeyen ülkücü hareket, meşru haklarını her zaman için her yoldan meşru şekilde devam edecektir. Biz bu işin doğrudan takipçisi olacağız" dedi.