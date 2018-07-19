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19 Temmuz 2018 15:33

Türk gecesinde lezzet ve kültürü yakından tanıyorlar

Turizmin başkenti Antalya’ya gelen turistler tatillerini yaptıkları otellerde Türk kültürünü ‘Türk gecesi’ ile öğreniyor.

Türk gecesinde lezzet ve kültürü yakından tanıyorlar

19 Temmuz 2018 15:33


Turizm başkenti Antalya’ya gelen turistlere Türk kültürü ‘Türk Gecesi’ ile tanıtılıyor. Manavgat Kızılağaç’ta yer alan Euphoria Palm Beach Resort Hotel mutfak ekibi ve Mutfak Şefi Mustafa Doğan eşliğinde, Türk gecesinde Türkiye’nin dört bir yanından lezzetleri misafirlere sunuluyor.


Genel Müdür Hacı Ömer Özkul, 250’yi aşkın Türk Mutfağı lezzetlerini, gelen konuklara sunduklarını belirterek, her hafta Çarşamba günü Türk gecesi düzenlediklerini söyledi. Özkul, “İki haftada bir de gala gecemiz oluyor. Yöresel Türk yemekleri yapıyoruz. Özellikle yabancı misafirlerimiz Tük yemeklerine karşı büyük ilgi duyuyorlar. Et ve et ürünlerinden oluşan yöresel yemeklerimizin tariflerini dahi isteyen çok sayıda misafirimiz oluyor. Türk geceleri ile hem Türk mutfağımızın zenginliğini hem de kültürümüzü tanıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.




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