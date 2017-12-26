Türk Parlamenterler Birliği Antalya Şubesi açıldı

Antalya’nın geçmişten günümüze milletvekillerinin buluşacağı mekan kentin kurumsal hafızası görevi de görecek.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi içinde hizmet verecek Türk Parlamenterler Meclisi Antalya Şubesi açılışına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, geçmişten günümüze görev yapan Antalya milletvekilleri katıldı. Açılışta Başkan Türel, Türk Parlamenterler Birliği’nin Antalya Şubesi’ne yakışan bir mekanı tahsis ettiklerini belirterek, “Osman Akman vekilimiz Türk Parlamenterler Birliği’nin Antalya Şubesi’ni kurmakla görevlendirildikten sonra bir mekanınız olması gereğinden hareketle yer arayışları söz konusu oldu. Genişletilmiş eski-yeni bütün milletvekillerimizle birkaç toplantıda bir araya geldik. Birçok alternatif değerlendirildi. Aklıma bu mekan geldi. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeri ise Türk Parlamenterler Birliği’nin Antalya Şubesi’ne hiç şüphesiz ki en güzel mekan yakışır diye düşündük.”

Kentin kurumsal hafızası

Başkan Türel, Türk Parlamenterler Meclisi Antalya Şubesi’nin kentin çok önemli bir kurumsal hafızası olduğuna dikkati çekerek, Antalyalıların Türk Parlamenterler Birliği üyelerinden ciddi anlamda faydalanacağını ifade etti. Türel, “Antalya’nın en güçlü kurumsal hafızası nerede diyorlarsa gelsinler bu salonun içinde bulurlar. İktidarından muhalefetine hizmet etmiş arkadaşlarımız var. Onların her bir hatırası bir ansiklopedi değerindedir. Ben gazetecilik hayatımdan beri kentin hafızasına sahip çıkmaya çalışan birisiyim. İşte şimdi Antalya’nın bu muhteşem kurumsal hafızasını bir mekanda topladık. Bundan istifade etmek isteyen herkes burada ayaklı kütüphanelerle bir araya gelsin istediği gibi bilgi alışverişinde bulunsun. Bu imkanı sağlamış oluyoruz.”