Türk-Rus Toplumsal Forumu geleceğe ışık tuttu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun 4. Toplantısında iki ülke arasındaki ilişkiler çok yönlü olarak ele alındı. Forumda geçmişe dönük faaliyetler ve geleceğe dönük planlamalar açısından önemli görüşmeler yapıldı.

Türk-Rus ilişkilerini daha ileri boyutlara taşıma amacı taşıyan Türk-Rus Toplumsal Forumu 4. Toplantısı'nda komiteler kendi alanları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İş Ortamı ve Hukuki Meseleler Komitesi, Eğitim ve Bilim Komitesi, Dinler Arası İşbirliği Komitesi, Müzecilik Komitesi, Kültür ve Sanat Komitesi Spor Komitesi, Medya Komitesi ile Tarih Komitesi'nin Türk ve Rus kanadı başkanları komitelerin alanı ile ilgili konularda fikir alış verişinde bulundu.

En önemli konu başlığı turizm

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın Türk Kanadı Başkanı, Seyahat Acentaları Birliği Derneği Başkan Yardımcısı, TBS Grup Genel Müdürü Rashad Ilham Oglu Mamedov'un ise Rus Kanadı Başkanı olduğu turizm komitesi de iki ülkenin karşılıklı olarak turizm potansiyelini daha da ileriye taşıyabilmek adına yapılacak çalışmaları ele aldı. Komitenin son derece verimli geçen çalışmalarında turizmin işbirliği açısından iki ülke arasındaki en önemli konu başlığı olduğuna dikkat çekildi.

Yeni dönem planlaması yapıldı

Forum boyunca geçmişe dönük faaliyetler ve geleceğe dönük planlar konusunda değerlendirme ve müzakerelerde bulunma şansını bulduklarını söyleyen Türk-Rus Forumu Tük Kanadı Başkanı Ahmet Berat Çonkar, komite temsilcilerinin karşılıklı olarak bir araya gelerek yeni dönem planlamasını yaptığını söyledi. Toplumsal Forumun ekonomik ve siyasi ilişkileri besleyen temel bir işleve sahip olduğuna değinerek, “100 binden fazla Türk-Rus evliliğinin olduğu 500 binden fazla bir nüfusun oluştuğu beşeri bir ortamda bizlerin Türk ve Rus toplumları olarak birbirimizi çok daha yakından tanıması çok büyük önem kazandı. Biz bu hedefi gerçekleştirecek mekanizma olarak çalışıyoruz” dedi. Türk-Rus ilişkilerinde son dönemde önemli mesafeler kaydedildiğine dikkat çeken Toplumsal Forumun Rus Kanadı Eşbaşkanı Sayın Eleonora Valentinovna Mitrofanova ise forumun son derece verimli geçtiğini ifade etti.