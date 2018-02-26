Türk sinemasına vefa ayı

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ‘ulusal’ yarışmasında ödüle uzanan filmleri sinemaseverlerle buluşturduğu ‘1 Film 1 Konuk’ serisinin Şubat ayı konuğu ‘Sır Çocukları’ ve yönetmeni Aydın Sayman oldu. 39’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Fırat Tanış’a ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüyle birlikte Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni ve Halk Jürisi En İyi Film ödüllerini kazanan filmin Antalya Kültür Sanat’ta gerçekleşen gösterim yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Cephaneci, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kentin en önemli etkinliklerinin başında geldiğini söyledi. Cephaneci, “Yıllardır Altın Portakal haftasına canı gönülden Antalyalı olarak destekler ve katılırdık. Bize Türk sinemasını sevdiren Altın Portakal’dı” dedi.

Muratpaşa belediyesi olarak bu söyleşi dizisiyle birlikte bu geleneği sürdürmeye çalıştıklarını aktaran Cephaneci, bunu yaparken Türk sinemasının unutulmaz isimlerini de Muratpaşa’da yaşatıldığını söyledi. 1 Mart Perşembe günü, Tarık Akan isminin verildiği Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin hemen ön tarafındaki parkını açılışının gerçekleştirileceğini kaydeden Cephaneci, “20 Mart’ta ise Münir Özkul’un ismini verdiğimiz kreşimiz hizmete açılacak” dedi.

Başkan Yardımcısı Cephaneci, konuşmasının ardından yönetmen Sayman’a günün anısına plaket ve çiçeğini takdim ederken etkinlik film gösterimi ve yönetmen söyleşisiyle sona erdi.