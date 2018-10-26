Türk sinemasının ‘Sultanı' Türkan Şoray'ı ağlatan açılış

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Türkan Şoray, Antalya'da adını taşıdığı ‘Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Şoray, kendisine gösterilen ilgiden dolayı gözyaşlarını tutamadı.

Türkan Şoray, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan 'Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Yeşilbahçe Mahallesi'nde 677 seyirci kapasiteli ana salon ve 5 atölye, etkinlik amfisi ve sanat sokağına sahip Türkan Şoray Kültür Merkezinin açılışından adeta izdiham oluştu. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Türkan Şoray'ı görmek isteyen vatandaşlar, alanları doldurdu. Şoray ise kendisine gösterilen ilgi ve övgüden dolayı gözyaşlarını tutamadı.

"Gururların en büyüğünü yaşattı"

Konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Şoray kendisini alkışlayan kalabalığı görünce heyecanlandığını belirterek, "Sevgili Antalyalılar sevginizle ve övgünüzle beni o kadar çok mutlu ettiniz ki. Hayatımın en güzel anını yaşıyorum. Ulu önderimiz Atatürk'ü sözüyle başlamak istiyorum. 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Sanat her şey demektir. Çağdaşlaşmanın yolu sanattan gelir. Ben de yıllarca sinemaya gönül verdim, emek verdim. Yıllarımın, emeğimin takdir ediliyor olması ve kültür merkezine adımın verilmiş olması bana gururların en büyüğünü yaşattı" dedi.

"Sevgili kuluyum herhalde"

Ölene kadar bu gururu taşıyacağını kaydeden Şoray, bu mutluluğu kendisine yaşatanlara teşekkür etti. Şoray, "Allah'a çok şükür. Sevgili kuluyum herhalde ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz. Ne diyeceğimi bilemiyorum" şeklinde konuştu.

"Burası olmasa eksik kalırdı"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal açılışa katılanlara teşekkür ederek, Sümer Ezgü ve Tarık Tarcan'ın da açılışa katıldığını kaydetti. Muratpaşa'ya dört buçuk yıl çok çalıştıklarını ifade eden Başkan Uysal, "Burası olmasa eksik kalırdı. Çevreci komşu kartımız, 7 tane patentimiz, kültür merkezlerimiz var ama burası olmasa temel şey eksik kalırdı. Bu temel eser olmasa bakış açısını yansıtmamış olurdu. Bütün milli bayramlarımız, özel günlerimiz hepsi tamam, bu eser olmasa yarım kalırdı. Turunç masamızı anmadan geçmeyelim bütün insanlara eşit davranmayı masamıza başardık. Ama bu bina olmasa eksik kalırdı. Bütün belediye hizmetlerini saymayayım hepsi için çok çalıştık ama bu bina çok özel. Müthiş sosyal hizmetler geliştirelim, kent kimliğimiz kuvvetli olsun, sevişelim etle tırnak olalım. Başka bir şeye daha ihtiyacımız var, sanata ihtiyacımız var. Bitkiye, hayvana, insana bir başka bakar" ifadelerini kullandı.

"Herkesi kucaklasın istedik"

Binayı Türkiye geneli bir yarışmayla projelendirdiklerini belirten Uysal şöyle konuştu:

"Belediyeler ya da genel kamu yönetimi dev eserler, dev kuleler dikiyorlar. Dev eserler önemli değil, toplumda ne işe yaradığı önemli. Bu binamız hiçbir apartmanımızı gölgelemiyor. Şehri beton yığını yapmıyor. Bir eser yapalım diğer eserlere örnek olsun. Büyük bir estetik, büyük bir kültür merkezi olsun. Ayrıca gölge etmesin, kenti baskılamasın, arsız ve görgüsüz olmasın. Estetik ve kibar olsun, işlevi güçlü olsun istedik. Herkesi kucaklasın istedik. Ve Türkan Şoray ismi ortaya çıktı. Oynadığı bütün filmlerde haksızlıklara karşıydı, kendi kimliğini koruyan bir kadındı. Zalimden yana değil, masumdan yanaydı. Oynadığı bütün filmlerde çok güzeldi. Türk sinemasının yaşayan efsanesinin adını bu yüzden seçtik. Büyük bir sanat insanı olduğu için, onun adını verdik. Hayata karşı konuşan çok, insanı ayrıştırmak için konuşan çok. Siyasi çıkarlar için vatandaşa seslenen çok. Kabalık yapan çok ama biz hep sevgiden, saygıdan, barıştan yanayız. Öyle olmaya ve öyle kalmaya kararlıyız. Yaşasın sanat, yaşasın hayat. Kültür ve sanat merkezimiz Antalya'mıza hayırlı olsun. Sizin vergilerinizle yaptık, güle güle kullanın."

"Bu tür etkinliklerle dünyayla kucaklaşabilir"

Türkan Şoray'ın Türk sinemasının sultanı olduğunu ifade eden KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, kültürün ayrı bir aktivite olduğunu söyledi. Kıbrıs'la Türkiye'nin ortak noktaları olduğunu kaydeden Bakan Özyiğit, "Dokusundan etkilenerek, gelmiş geçmiş topluluklara etkilenerek farklı bir yaşam biçimi vardır. Sizlerle birlikte Kıbrıs Türk halkı dünyayla kucaklaşmak istiyor. Dünyayla kucaklaşmanın siyasi nedenden dolayı kucaklaşamıyor. Bu tür etkinliklerle dünyayla kucaklaşabilir" dedi.

Konuşmaların ardından Türkan Şoray ve beraberindekilerle birlikte kültür merkezinin açılış kurdelesi kesildi.