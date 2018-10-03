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Türk Turizmi Özlemine Kavuştu

Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz, turizm sezonunda bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz, turizm sezonunda bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi.


Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz, bölgedeki turizm sezonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.


Akdeniz, yaklaşık üç yıldan beri kötü sezon yaşayan Türk turizminin bu yıl özlenen günlerine kavuştuğunu belirterek, “Özellikle İngiltere'den Türkiye'ye doğrudan uçuş yapan hava yolu şirketlerinin uçuşlarında en yüksek doluluk oranı yakalanırken, bu yıl yaz tatilini bölgede geçiren İngiliz turist sayısında rekor artış oldu” dedi.


Esnafa sağladıkları desteğin devam edeceğini kaydeden Akdeniz, “Maliyetlerin artması esnafı zor durumda bıraktı, zamlar da olumsuz etkiledi. İşletmeciler ayakta durabilmek için destek bekliyor. SGK'ya prim ödemesi konusunda işverenlere kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Dernek olarak daha çok çalışarak, her şeye rağmen yatırım ve çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

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