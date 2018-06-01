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01 Haziran 2018 16:19

Türkan Şoray’ın adı Muratpaşa’da kültür merkezine verildi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşaatı devam eden çok amaçlı gösteri merkezine Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray adını verdi.

Türkan Şoray’ın adı Muratpaşa’da kültür merkezine verildi

01 Haziran 2018 16:19

Karar Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alındı.


Muratpaşa Belediyesi, Haziran ayı meclis toplantısı belediye kültür salonunda yapıldı. Mecliste, Muratpaşa Belediyesi’nin Yeşilbahçe Mahallesi’nde inşaatı devam eden çok amaçlı gösteri merkezine Türk sinemasında ‘Sultan’ lakabıyla anılan Türkan Şoray adının verilmesi kararlaştırıldı.


Aynı zamanda 1964 yılında ilk kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Acı Hayat’taki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi olan Şoray’ın adının verilmesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.



Kültür Merkezinin özellikleri


Muratpaşa Belediyesi’nin 17 milyon 849 bin TL yatırımla hayata geçirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin temeli geçen yıl Temmuz ayında atıldı. Projesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi’yle düzenlenen yarışmayla elde edilen ve aynı zamanda opera ve tiyatro için tasarlanan Kültür Merkezi, 5 bin 420 metrekare inşaat alanına sahip.


Zemin katta 479, balkon ve 1’inci katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da yer alıyor.



Özgün mimari


İki ana taşıt ve yaya aksı üzerinde konumlandırılmasıyla aynı zamanda kent mimarisi içinde köprü görevi gören Kültür Merkezi’nde fuayenin, atölye ve prova salonlarının konumlandırılması kent sakinleri ile salon kullanıcılarını buluşturacak şekilde tasarlandı.




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