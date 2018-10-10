Antalya'nın Manavgat İlçesi Türkbeleni, açılışa hazır.

Manavgat'ın akciğeri konumundaki Türkbeleni, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı çevreci proje ile 2013 yılında çıkan yangının ardından yeniden küllerinden doğdu. Manavgat'a nefes aldıracak ve ilçenin yeni bir yaşam alanı olacak 350 dönümlük Türkbeleni Projesi, yenilenen çehresiyle açılışa hazır.

Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzel

Gündüzü ayrı gecesi ayrı bir güzellik sunan Türkbeleni Mesire Alanı, çevreci bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje kapsamında daha önce yanan alana 10 bin yeni ağaç, 100 bin çalı grubu ağaç dikildi. 35 bin metrekare çim alan oluşturulurken, 1500 led aydınlatma yerleştirildi. Türkbeleni, gece ışıl ışıl görüntüsü ile şimdiden Manavgat'ın işaret fişeği konumuna geldi.

Millet kahvesi

Antalya Büyükşehir Belediye Şirketi ANTEPE A.Ş'nin projesini hazırladığı, 30 milyon 400 bin TL'lik yatırım bedeli ile hayata geçirilen Türkbeleni Projesi içerisinde Millet Kıraathanesi de yer alıyor. Proje hizmete açıldığında Türkbeleni Millet Kıraathanesi vatandaşların yeni buluşma noktası olacak.

Yatay asansör sistemi

Proje, engelli ulaşımına da uygun olacak şekilde planlandı. Engelli vatandaşlar, rampalar ve takip taşları aracılığıyla Türkbeleni'nde her noktaya engel olmadan ulaşabilecek. Ayrıca üç farklı noktadaki yatay asansör sistemi ile Türkbeleni'ne kolay erişim sağlanacak.

Manavgatlıları kucaklayacak

Manavgat'ın yeni çekim merkezi olacak 350 dönümlük Türkbeleni Mesire Alanı Projesi; meydanları, 60 metrelik dev Türk bayrağı, 2 bin kişilik amfi tiyatrosu, 1.5 kilometrelik yürüyüş ve koşu parkuru, spor sahaları, yapay göleti, macera parkı, çocuk oyun alanları, 200 araçlık otoparkı, sosyal alanları ve yemyeşil doğasıyla Manavgatlıları kucaklamaya hazırlanıyor. (SÇ-SÇ-Y)