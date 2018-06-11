Turkish Airlines Antalya Open, basın toplantısı gerçekleştirildi

Antalya’da 24-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası’nın basın toplantısı Antalya Belek’te bir otelde gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan turnuvanın basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Turkish Airlines Antalya Open Turnuva Direktörü Ümit Yaşar ve Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya katılım gösterdi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Türkiye Tenis Federasyonu olarak ülke değerlerimizi, kendi potansiyelimizi değerlendirerek Türkiye’nin bir tenis ülkesi olarak anılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Spor Genel Müdürlüğü ve Spor Toto başta olmak üzere sponsorlarımızın da desteğiyle dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek için uluslararası turnuvaların yoğunluğu çok önem taşıyor. Bu bağlamda ülkemizde gerçekleştirilen dev organizasyonlardan biri olan Turkish Airlines Antalya Open’ın bu yıl ikincisini düzenlemenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz geçen yıl olduğu gibi başarılı bir organizasyona daha imza atmak”

Turnuvanın önemini vurgulayan Durmuş, “Bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan Kaya Holding’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu değerli turnuvaya katkı sunan Türk Hava Yolları’na ve yetkilerine isim sponsorluğunu üstlenmiş olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz yine geçen yıl olduğu gibi başarılı bir organizasyona daha imza atmak” açıklamasını yaptı.

“Turnuva Türkiye ve Antalya’yı tanıtma açısından öne çıkıyor”

Durmuş, 28 ana tablo, 32 eleme ve 16’sı çiftlerde olmak üzere dünyanın en başarılı tenisçilerini buluşturacak turnuvaya dair görüş belirterek, “Tenis dünyada en çok ilgi gören branşların başında geliyor. Televizyon yayını ve global görünürlüğünü de hesapladığımızda turnuva, hem Türkiye’nin hem de Antalya’nın tanıtımında ciddi anlamda öne çıkıyor. Tüm tenisseverleri turnuvayı izlemeye davet ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Ümit Yaşar: "Turnuva çim kortlarda oynanacak"

Turkish Airlines Antalya Open Turnuva Direktörü Ümit Yaşar Yılmaz ise, "Turnuva dünyanın yedinci, Türkiye’nin tek çim kort turnuvası ve Wimbledon’dan bir hafta önce gerçekleştiriliyor. Tesiste tamamı Wimbledon yetkilerinin gözetiminde ve otelin teknik ekibi tarafından hazır hale getirilmiş yedi çim kort bulunuyor. 24 Haziran’da ana tablo maçları her gün 14.30’da başlayacak ve gün boyunca üçer maç yapılacak. Cumartesi 16.30’da ise final maçı ile turnuva sona erecek. Tüm öğrencileri ücretsiz olarak davet ediyoruz" diye konuştu.

Doruk Kaya: "Antalya’nın tanıtımına katkı sağladık"

Kaya Holding Başkan Yardımcısı Doruk Kaya da, Uluslararası Tenis Federasyonu’nun turnuvalarına yıl boyunca ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, "Oyuncular dünyanın her yerinden puan almak için bu turnuvalara katılıyor ve oluşturdukları katma değer çok önemli. Turkish Airlines Antalya Open ile biz de dünyadaki tenisseverler için Antalya’nın doğru lokasyon olduğunu vurguluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaya, tekler finalistlerini Wimbledon’a Kaya Havacılığa ait özel jetle göndereceklerini ifade etti.

Geçen yıl ilk kez yapılan turnuva dünyada izlenme ölçümleriyle spor organizasyonu olma özelliği taşıdığı için dünya medyasına 178 saat yayın kapsamıyla 7 milyon seyirci kitlesine ulaşmıştı. Turnuvanın bu yıl da canlı yayınlarla 85 ülkede izlenmesi bekleniyor.

2 Temmuz’da başlayacak ve Wimbledon’dan bir hafta önce oynanacak olan Turkish Airlines Antalya Open, sezonun üçüncü Grand Slam’i öncesi büyük önem taşıyor. Tüm yıl tenis takvimi içerisinde çim kortta oynanan sekiz ATP turnuvasından biri olarak öne çıkıyor. Turnuvanın toplam para ödülü 486 bin 145 Euro olacak. Deneyimli tenisçiler, tekler ve çiftler kategorisinde kupa için ter dökecek.

Toplantı sonrasında Cengiz Durmuş, Ümit Yaşar ve Doruk Kaya tenis kortlarını gezerek fotoğraf çektirdi.