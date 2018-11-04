Turkish Airlines Open 2018 Golf Turnuvası şampiyonu İngiliz Rose oldu

Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan birisi olan Turkish Airlines Open 2018'in galibi İngiliz Justin Rose oldu.

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2018, düzenlenen final müsabakasıyla sona erdi. Büyük çekişmeye sahne olan final gününde, İngiliz Justin Rose ve Çinli sporcu Haotong Li arasında ilk sıra el değiştirdi. Rose ve Li gün boyunca başarılı atışlar sergileyip 18. deliğe eksi 17 vuruşla başabaş girdi. Son delikte eşitlik bozulmayınca Rose ve Li arasında şampiyonu belirlemek için 18. delikte play-off müsabakası düzenlendi. Li, play-off müsabakası sırasında yakın mesafeden atışı geçirmesi üzerine topun başına geçen Rose, yaptığı başarılı atışlarla rakibini geçerek turnuva şampiyonluğuna uzandı. Kısa mesafeden kaçırdığı atışla şampiyonluğu kaçıran Le'yi, Rose teselli ederken, turnuvada üçüncülüğü ise eksi 15 vuruşla İspanyol Adrian Otaegui elde etti.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde, Rose ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, European Tour İcra Kurulu Başkanı Keith Pelley, Türk Hava Yolları (THY) Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ödülünü verdi. Kupa ve 1 milyon 166 bin 600 dolarlık ödülü alan Rose, sevincini annesi ve arkadaşlarıyla kutladı. Törene ayrıca, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

Bakan Kasapoğlu: "Çok daha güzel noktalara ulaşacağına inanıyorum"

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'da düzenlenen turnuvanın her yıl çok iyi bir şekilde organize edildiğini ve bu yılda son ana kadar süren güzel bir mücadele izlediklerini söyledi. Turnuvaya katılan oyuncuları tebrik eden Bakan Kasapoğlu, “Ülkemiz güzel aşamalara gelmiş bir organizasyonlar cennetidir. Antalya'mız da bu açıdan ev sahipliği ile bize sevinç ve gurur veren bir vilayetimizdir. Bu anlamda bundan sonraki organizasyonlarda çok iddialı olduğumuzu hem de sportif anlamdaki gelişimimizin organizasyonlar kapsamında da çok daha güzel noktalara ulaşacağına inanıyorum” dedi.