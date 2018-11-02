Turkish Airlines Open 2018'de ikinci günün lideri Justin Rose

Turkish Airlines Open 2018'in ikinci gününde İngiliz Justin Rose 130 skor (-12) vuruşla günü birinci olarak tamamladı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 78 golfçü mücadele etti.

Turnuvanın ikinci gününde geçen yılın şampiyonu İngiliz Justin Rose 130 skor (-12) vuruşla günü birinci olarak tamamladı. Turnuvada ikinciliği ise, 132 skor (-10) vuruşla İngiliz Tom Lewis, İngiliz Dany Willett ile Danimarkalı Thorbjon Olesen paylaşırken, Türkiye'den Ali Altuntaş 143 skor (+1) vuruşla 58, Leon Açıkalın 153 skor (+11) ile 77, Taner Yamaç ise 156 skor (+14) vuruşla 78. sırada tamamladı.

Turnuva yarın yapılacak 3. gün müsabakaları ile devam edecek.

Organizasyon, 4 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.