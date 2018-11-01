Turkish Airlines Open 2018'de ilk günün lideri Paul Dunne

Antalya'da başlayan ve Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2018'de ilk gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 78 golfçü mücadele etti.

Turnuvanın ilk gününde Paul Dunne 64 skor (-7) vuruşla turnuvayı birinci olarak tamamladı. Turnuvada ikinciliği ise, 65 skor (-6) vuruşla Padraig Harrington, Thorbjon Olesen ve geçen yılın şampiyonu Justin Rose paylaştı.

Türkiye'yi temsil eden Ali Altuntaş ve Leon Açıkalın 74 skor (+3) vuruşla 67. sırada, Taner Yamaç ise 78 skor (+7) vuruşla 77. Tamamladı. Turnuva yarın yapılacak 2. Gün müsabakaları ile devam edecek.

Yarışmacılar, dört gün boyunca 7 milyon Dolar tutarındaki toplam ödülden pay alabilmek için mücadele verecek.

55 ülkede yapılacak canlı yayınlarla 1,5 milyar insanın izleyeceği organizasyon, 4 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.