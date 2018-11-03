Turkish Airlines Open 2018'de üçüncü günün lideri Haotong Li

Antalya'da başlayan ve Golfte Avrupa Turu Rolex Serisi'ndeki 8 turnuvadan biri olan Turkish Airlines Open 2018'de üçüncü gün müsabakaları sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 78 golfçü mücadele etti.

Turnuvanın üçüncü gününde Çinli Haotong Li, 196 skor (-17) vuruşla turnuvayı birinci olarak tamamladı. Turnuvada ikinciliği ise, 199 skor (-14) vuruşla Fransız Alexander Levy ile İngiliz Justin Rose paylaştı. Türkiye'den Ali Altuntaş 219 skor (+6) vuruşla 75, Taner Yamaç 228 skor (+15) vuruşla 77, Leon Açıkalın ise, 238 skor (+25) vuruşla 78. sırada tamamladı.

Turnuva yarın yapılacak 4. gün müsabakaları ile devam edecek.

Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.