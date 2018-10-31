Turkish Airlines Open heyecanı Belek'te başlıyor

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-4 Kasım tarihlerinde Antalya Belek'te düzenlenecek olan Turkish Airlines Open'in Avrupa turnuvası içinde çok önemli yere geldiğini belirerek, "1.5 milyar kişi bu organizasyonu dünya çapında canlı olarak izleyecek" dedi.

Turkish Airlines Open, 1- 4 Kasım tarihlerinde Antalya Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek. Avrupa'nın en iyi 78 sporcusunun katılacağı turnuvanın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçülar Tommy Fietwood, Justin Rose de yer aldı.

“Türkis Airlines Open golfü Türkiye'de popüler hale getirdi”

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Antalya olarak golf alanında önemli bir şansa sahip olduklarını söyledi. Bu yılki turnuvada çok ünlü oyuncuları ağırlayacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Türkis Airlines Open golfü Türkiye'de popüler hale getirdi. Bir çok genç golf oynamaya başladı. Genç neslin yanında, iş çevreleri, bürokratlar da golf oynadıklarını görüyoruz. Bu ayın sonunda 2. diplomatik ve iş adamlarını da dahil edeceğimiz bir turnuva düzenliyorum. Bir çok ülkenin diplomatını, iş çevresini davet edeceğiz. Dünya çapındaki 75 sporcuya, bizim 3 genç parlak oyuncumuz Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Leon Açıkalın katılacak. O nedenle bu turnuva Türkiye açısından büyük bir düzenleme. Bu turnuva Avrupa turnuvası içinde çok önemli yere geldi. 1.5 milyar kişi bu organizasyonu dünya çapında canlı olarak izleyecek. Böylesine büyük bir turnuvayı organize etmek kolay değil” diye konuştu.

“Turnuvaları desteklemeye devam edeceğiz”

Türkiye hükumeti olarak bu turnuvaya her zaman destek verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanlığı olarak bu turnuvaya desteğimi belirtiyorum. Turnuva geleneksel hale geldi. Bu turnuvaları desteklemeye devam edeceğiz. Sponsorların desteği olmadan böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek kolay değil. THY'ye ve Seda Kalyoncu'ya teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Ağaoğlu: "2013'ten beri turnuvayı burada düzenleniyoruz"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ağaoğlu, Turkish Airlines Open'ın 2013 yılından itibaren 6'ncı defa Antalya Belek'te gerçekleştirildiğini hatırlattı. Turnuvada muhteşem bir hafta sonu geçeceğine inandığını aktaran Ağaoğlu, "Muhteşem bir turnuva olacak. Dünya çapında önemli oyuncular olimpiyat şampiyonu ve geçen seneki turnuvanın lideri Justin Rose ile Tommy Fietwood burada. 2013'ten beri turnuvayı burada düzenleniyoruz. Avrupa turnuvası takviminin önemli parçası olmaya devam edecek. Dünyanın farklı ülkelerinden medya temsilcilerinin bizimle turnuvayı takip etmesi son derece önemli" dedi.

Regnum Carya Otel Onursal Başkanı Fikret Öztürk, Belek bölgesinin Avrupa'nın en iyi golf organizasyonuna sahip olduğunu kaydetti. Belek'in golfün yanında aralık, ocak ve şubat aylarında 1000'den fazla futbol takımına ev sahipliği yaptığını dile getiren Öztürk, Regnum'un golf sahasının Avrupa'nın en iyi sahalarından biri olduğunu bildirdi.

Turnuvanın geçen seneki şampiyonu Justin Rose ise Antalya'da golf sahalarının, havanın, otellerin, yemeklerin güzel olduğunu kaydetti. Zirvede kalmanın zorluğunu anlatan Rose, "Oyunumu geliştirmeye odaklanıyorum. Turnuvayı kazanırsam 4 raundu birleştirerek devam ettirmek istiyorum. Turnuvaya kazanarak ana hedefime ulaşacağım. Dört kişi var, birinci sırayı yakalayabilecek. Beni geçecek performans göstermezlerse 2-3 defa kazanıp yarım yıl devam ettirebilirim birinciliğimi. 2-3 yıl birinci olmak uzun bir çalışma ve rekabeti gösterir. Tiger Woods etkisini görebilmek belli bir zaman alabilir" ifadelerine yer verdi.

Rose: "Tiger Woods'un dönüşü şaşırtıcı"

Tiger Woods'un yeniden golf sahalarına dönüşünün şaşırtıcı olduğunu dile getiren Rose, "Geri döner diye düşünüyordum. İkinci, üçüncü cerrahi müdahaleden sonra mental olarak döner ama fiziksel olarak dönebilir mi diyordum. Bu şekilde geri dönüş muhteşem en iyi oyunları tekrarladı. Muhteşem vuruşları var. Onunla oynamak keyifli" dedi.

Fietwood ise Antalya'da golf sahalarının çok güzel olduğunu antrenman yaptığınız kendisini iyi hissettiğini belirtti. Otelin ailesi için de çok güzel olduğunu aktaran Fietwood, "Çalışmayı antrenman yapabilmeyi kazanmayı seviyorum. Justin ile uzun zaman geçirdiğim, turnuvalara katıldığım için daha iyi, daha profesyonel oldum diyebilirim. Kendisi ile birlikte olmak ona dostum diyebildiğim için şanslıyım" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmaların ardından sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.