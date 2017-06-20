Türkistanlı Turan’dan Kula’ya ziyaret

Doğu Türkistan Türklerine yönelik uygulanan şiddeti protesto etmek için 500 kilometre yol yürüyen Uygur Türk’ü 31 yaşındaki Osman Turan Alanya Belediyesi’ne gelerek Başkan Yardımcısı Mehmet Kula’yı makamında ziyaret etti. Turan amacının Doğu Türkistan Türkleri için dua istemek olduğunu söyledi.

“İnsanlar inançlarıyla yargılanamaz”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, “Bizlerde Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını istiyor ve bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz. Özellikle inançlarıyla insanların yargılanmasını şiddetle kınıyoruz. Bu yolda sizleri her zaman destekleyeceğim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.”

Turan: “Türk halkından dualarını istiyorum”

5 çocuğu ile Alanya’ya gelen Uygur Türkü Osman Turan, “Antalya bölgesinin belediye başkanlarını ziyaret ederek onlardan dua istiyorum. Türkiye Türkistan’a çok büyük iyilikler yaptı. Bizlere yakın ilgi gösteren Türk vatandaşlarına çok teşekkür ediyorum. Doğu Türkistan’da birçok genç, Çin yönetimi tarafından hapsediliyor. Doğu Türkistan’daki 30 milyon insanın güzel bir geleceği için Türk halkının dualarını istemeye devam edeceğim” dedi.