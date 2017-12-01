Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Kuçuradi ABÜ’de

Dr. İoanna Kuçuradi, Antalya Bilim Üniversitesi’nde (ABÜ) “Etiğe Yaklaşımlar ve Etik İlkeler Olarak İnsan Hakları” konferansı verdi.

“Etiğe Yaklaşımlar ve Etik İlkeler Olarak İnsan Hakları” başlıklı konferans, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ortak projesi olarak ABÜ Döşemealtı Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlendi. Konferansta, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, etik kavramı, ahlak kelimesi, meslek etiği ve evrensel etik konularında bilgi verdi.

Mesleki etik problemleri

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, mesleki etik problemlerini öğrencilerle paylaştı. Kuçuradi, “Bugün meslek etiğinin aradığı özel nitelik normlarıdır. Evrensel etik geliştirme girişimlerinin peşinde oldukları şey normlardır. Yani tüm dünya tarafından kabul edilecek olmasıdır” dedi. Etikle ilgili kitaplardaki en yaygın kabulün eski Yunan Etiği’ndeki Mutluluk Etiği olduğunu belirten Kuçuradi, ‘Meta Etiği’ kavramının detaylarını öğrencilere aktarda. Etiğin normatif bir kavram olup olmadığını da tartışan Kuçuradi, felsefe tarihindeki ana kitaplarla detaylı okumalar yaptığında etik kavramıyla ilgili birçok yaklaşımın olduğunu gördüğünü ifade etti. Kuçuradi, etiğe yönelik yaklaşımların üç başlık altında incelenmesinin akademik açıdan çok daha doğru ve uygun olacağını belirtti. Ötekileştirme konusunda yöneltilen bir soru üzerine Kuçuradi, bireyleri ötekileştirmeyi engellemek için öncelikle kendimizi bir öteki olarak görmememiz gerektiğini ifade etti. İnsanların değerler ile ilgili kavramları görmek için felsefe eğitimine tabi tutulması gerektiğini vurguladı. Kuçuradi, marifetin karşı olduğumuz insanın da haklarını koruyabilmek olduğu düşüncesinin hayat felsefemiz olması gerektiğini söyledi.