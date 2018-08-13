Türkiye Festivali, Moskova’da gönülleri fethetti

3 gün boyunca Rus halkını Türkiye’nin renkleri ile buluşturan festival, gördüğü ilgi ile önemli bir tanıtım çalışmasına imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda TOBB, TÜRSAB, THY, BAİB, valilikler, belediye başkanlıkları, kalkınma ajansları, turizm STK’larının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirildi. Moskova’nın Krasnaya Presnya Parkı’nda gerçekleştirilen festival kapsamında konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapıldığı Türkiye Festivali, üç gün boyunca Rus halkına unutulmaz anlar yaşattı.

İlk günden kapanışa kadar Rus halkının büyük ilgisini gören stant ve sunumlar büyük beğeni topladı. Festival, ilk günü olan 10 Ağustos 2018’in çalışma günü olmasına rağmen büyük bir ilgi ile start aldı. Festivalin ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da turizmcileri yalnız bırakmadı. Bakan Ersoy, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim ve heyet ile festival alanını gezerek, Türkiye’den gelerek festivale katılım gösterenlere başarılar diledi. Bakan Ersoy, ana sahneden Rus halkına seslenerek Türkiye - Rusya dostluğunun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, Türkiye Festivali’nin diğer ülkelere örnek olduğunu belirterek, “Bu festivalin en önemli farklılığı halka dokunmasıdır. Geçen sene ilki yapılan ve büyük ilgi gören festivale bu sene daha fazla ilgi bekliyoruz. Festivaller, ülkelerin birbirine olan ilgisine bağlıdır. Sizlerin gösterdiği ilgi ile bu organizasyon daha da büyüyecektir” dedi.

Festivalin ikinci günü Türkiye Festivali’ne ilgi büyüdü. Türkiye Festivali kapsamında organize edilen etkinlik ve tanıtım çalışmalarına büyük ilgi gösteren Rus halkı, festival alanında büyük bir yoğunluğa neden oldu. Festivalin son gününde ise Rus halkının ilgisi zirve yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle ziyaretçiler zaman zaman yürümekte bile zorlandı.

Bu sene ikincisi yapılan festivalin yine ciddi bir ilgi ile karşılandığını söyleyen Türkiye Festivali Koordinatörü Haluk Özsevim, “Büyük emekler harcayarak hayata geçirdiğimiz Türkiye Festivali, gördüğü ilgi ile çalışmalarımızın karşılığını vermiştir. Festival kapsamında 100 aileye Türkiye tatili hediye edilmiştir. Rusya’daki Türkiye ilgisini sıcak tutmak ve gelecek seneler için turist ve gelir artışına katkı sağlamak için gerçekleştirdiğimiz bu festival ile Türkiye’nin farklı renklerini el birliğiyle Moskova’ya taşıdık” dedi.