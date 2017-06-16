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16 Haziran 2017 20:31

"Türkiye Festivali" Rusya’da başladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) öncülüğünde Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezinde 150 bin metrekarelik bir parkta 3 gün sürecek olan Türkiye Festivali başladı.


16 Haziran 2017 20:31


Moskova’da TÜROFED’in koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ve Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) tarafından desteklenen Türkiye Festivali bugün başladı. Moskova merkezinde yer alan Krasnaya Presnya Parkı’ndaki 165 dönümlük alanda 3 gün sürecek festivalin ilk gününde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurci, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ve çok sayıda turizmci katıldı.


Festivalde İstanbul, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Nevşehir, Gaziantep, Adana ve Mersin gibi şehirlerin birçok turizm beldesi bölgesel değerleri ve turizm zenginlikleri de kurulan çadırlar da tanıtılıyor.



Rusların Antalya ilgisi


Her turizm fuarlarında olduğu gibi en yoğun ilgiyi ise Antalya görüyor. Antalya’yı ikinci evleri olarak gören Ruslar en çok Antalya stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Festival alanına Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün maketleri kuruldu. Kemer Çadırı’nın bulunduğu alanda ise pehlivanlar kispet giydi. Yağlanan pehlivanlar gösteri güreşi gerçekleştirdi. Festival kapsamında yer alan Mehteran gösterisini ise Ruslar yoğun yağmura rağmen ilgi ile izledi.


Yağmura rağmen yoğun ilgi çeken festivalin açılışında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rus-Türk Festivali düzenlemekten mutlu olduklarını söyledi.



Ruslara Antalya daveti


Türkiye ve Rusya’nın dost ve komşu iki ülke olduğunu kaydeden Karaloğlu, “Türkiye ile Rusya’nın yüz yıllara dayanan ilişkileri var. Bu festivalle yeni bir boyut yeni bir derinlik katmak istiyoruz. 2015 yılında talihsiz bir olay yaşandı. İki ülkenin siyesi liderleri sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Viladamir Putin diplomasiyi kullanarak o talihsiz olaydan daha ileriye getirdi. Diplomatik ilişkiyi kültürel, sanatsal, turizm ve ekonomik ilişki ile güçlendirmemiz derinleştirebilmemiz gerekiyor. İnşallah Rusya’daki tatil severleri Türkiye’ye Antalya’ya davet ediyoruz” diye konuştu.


Türkiye Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de Festivalin Türkiye tarafından Rusya’da düzenlenen en büyük festival olduğunu söyledi.


Açılış konuşmalarının ardından Büyükelçi Diriöz, Vali Karaloğlu ve beraberindekiler Festivalde yeralan çadırları gezdi. Vali Karaloğlu son olarak Antalya çadırında Büyükşehir, Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı ve Kepez Belediyelerinin stantlarını ziyaret etti.




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