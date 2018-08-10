Türkiye Festivali’nde Antalya’ya Yoğun İlgi

Rusya’nın başkenti Moskova’da Türkiye Festivali, başladı. Antalya’nın iki önemli turizm pazarından biri Rusya’nın başkenti Moskova’nın tam merkezinde gerçekleşen festivale katılan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, fuara olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle Antalya destinasyonuna yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çeken Başkan Gül Ege, “Destinasyonlar içinde özellikle Antalya’ya yoğun ilgi var. Bugün iş çıkışı ve hafta sonu katılımın artmasını bekliyoruz. Festivale katılım konusunda hava koşulları ve festivalin açık havada yapılması da lehimize, katılımcılar tüm gün burada vakit geçirebiliyor. Rusya, Antalya turizmi için büyük bir potansiyel, Türkiye Festivali ikinci kez düzenlemesine rağmen fuarlardan çok daha etkili. Festivalin önümüzdeki yıllarda değerinin giderek artacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye Festivali, 12 Ağustos Pazar akşamı sona erecek.