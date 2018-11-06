Türkiye Görme Engelliler 1.lig futsal 2. Devre müsabakaları

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lig Futsal 2. Devre Müsabakaları 75. Yıl Spor Salonu'nda başladı.
Turnuvada; Çankaya Bel., Nilüfer Bel., Yenimahalle Bel, Malatya Y.Yurt, Trabzon Gegsk, Turged, Eskişehir Gesk ve Mevlana olmak üzere toplam 8 takım mücadele ediyor. Müsabakalar 8 Kasım Perşembe gününde itibaren Atatürk Spor Salonu'nda devam edecektir.
Turnuvanın ödül töreni 12 Kasım Pazartesi günü saat 15.30 da Atatürk Spor Salonu'nda yapılacaktır.