Türkiye ile İran arasındaki ticaret anlaşması

ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, Aralık ayında iki ülke arasında önemli gelişmeler yaşanacağını ifade ederek, “Tercihli ticaret anlaşması her iki ülke tarafından yakın markaja alınmış şekilde takip edilecek ve piyasaya etkileri de yıl boyunca incelenecek. Anlaşmanın gerçek anlamda çelik ve hammadde ticaretine dönüşmesi heyecanla bekleniyor. Türkiye ve İran’ın, Aralık ayında iki ülke arasındaki tercihli ticaret anlaşmasını genişletilecek olması inşaat sektörü ve demir-çelik değerlerinde önemli gelişmelere sahne olacak” dedi.

İnisiyatif ve takdir konusu

Çelik ihracatını kademeli olarak artıran İran için söz konusu gelişmelerin çok hassas bir önem taşıdığını belirten Deniz Karataş, “Umarız bu ve benzeri gelişmeler bu yıl içerisinde yüz de 70 zamlanmış olan demir fiyatlarını geri çekecektir. Hükümet bakanlar kurulu yetkilerine dayanarak inisiyatif ve takdir kullanmalı ihracatı dengeleyici unsurları ve KDV’yi gözden geçirmeli. Aksi halde sektör yeni bir krize sürüklenmekte” diye konuştu.

Yerli para memnuniyeti

Karataş, Türkiye ve İran’ın, maliyetleri azaltmak amacıyla ticarette yerli para kullanılmasında yaptığı anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde her iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 14,9 oranında artışla 8 milyar dolara doğru gittiğini ifade etti. Her iki ülkenin ilgili çalışanları tarafından 60 kategoride yapılacak anlaşmanın imza beklentisi arasında dökme demir ürünleri, çelik çubuk, DRI, pelet ve CRC’yi de kapsayacak olması inşaat sektörünü de yakından ilgilendiriyor.