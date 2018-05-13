Antalya’nın, takımlar düzeyinde tek süper lig şampiyonu Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol takımı, şampiyonluk kupasını, Anneler Günü’nde kaldırdı

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ni, dev bütçeli ve sınırsız yabancı oyuncu kullanan takımlara karşı Muratpaşa Belediyespor şampiyon olarak tamamladı. Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi Şampiyonu Muratpaşa Belediyespor, şampiyonluk kupasını; Ardeşen Gençlik ile yaptığı maçın ardından Anneler Günü’nde kaldırdı. Şampiyon Muratpaşa Belediyespor maçı, 42-35 kazandı. Maçın son dakikalarında 15 yaşındaki Betül’de Muratpaşa Belediyespor formasını giydi.

Taraftarlardan büyük destek

Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik maçını; Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır, Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban ve çok sayıda taraftar izledi. Taraftarlar, maç sırasında İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan okurken ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ tezahüratı yaptı.

2017-2018 Türkiye Şampiyonu

Maçın ardından yapılan seremonide, Hentbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Necmettin Çalık; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Kaymakamı Arısoy’la birlikte, şampiyonluk kupasını, Muratpaşa Belediyespor kaptanı Sevilay’a verdi. Paşa’nın Melekleri; 2017-2018 Türkiye Şampiyonluğu sevincini doyasıya yaşadı. Başkan Uysal; Antrenör Birol Ünsal ve şampiyon sporcuları tek tek kutladı. Takım kaptanı Sevilay, kupa seremonisine 2 çocuğuyla birlikte çıktı.

Başkan Uysal’dan kutlama

Tesisleşme ve altyapı ile birlikte farklı bir yapılan içine girdiklerini belirten Başkan Uysal; “Sınırsız olmasına rağmen 3 yabancı oyuncu ile kendimizi sınırladık. Yeliz Özel, Sevilay İmamoğlu Öcal, Yasemin Şahin gibi Türk Kadın Hentbolünün en önemli isimleri ile geleceğin yıldızları genç sporlarımızla bir takım oluşturduk. Türkiye Şampiyonu olan sporcularımızı, Antrenörümüz Birol Ünsal, Kulüp Başkanımız Murat Şimşek’i, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum” dedi.