Türkiye Kasaplar Federasyonundan afişli ’yerli et’ propagandası

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın kırmızı etin ucuza tüketileceği yönündeki açıklamasının ardından ESK, ucuz et satışıyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak, 2 zincir alışveriş merkezi üzerinden satışlara başlamıştı. ESK, alışveriş merkezlerinde kıymayı kilosu KDV dahil 29 TL’den, kuşbaşının ise kilosu 31 TL’den satışını öngörmüştü. Ucuz et satışları 6-7 Kasım tarihlerinden itibaren devam ederken, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, “Bizde et fiyatlarında 2 lira indirim oldu. Ama biz demiştik KDV kalksın 6 lira olsun diye. Fiyatlarda dönemsel bir indirime gidildi. Biz bakanımıza yine diyoruz KDV kalksaydı 4 TL’de oradan indirirdik. İthal etin gelmesiyle hiçbir tezgaha bir indirim yansımaz. Ondan biz 2 TL düşürdük. Kuzuda 3 TL indirime gittik. Dönemsel olarak et periyodik olarak iner çıkar. Dönemsel olmasaydı fiyatlar aynıydı” dedi.

“Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda afişleri dağıtıyoruz”

Günlerdir ithal et tartışmasının olduğunu ifade eden Osman Yardımcı, "Bizim de ’ithal et değil, yerli eti almalıyız’ diye ve ’yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı’ diye bir sloganımız vardı. Yıllardır biz ilkokulda okurken yerli malı derdiler. Neyi götürürdük biz, mandalina, portakal ve evde anamızın yaptığı börekleri götürürdük. Bu yerli malı derdik. Neden, kendi malımız diye. Bakın yıllarca bu ithale para verdik. Bence 750 gram değil, 500 gram et alalım, yerli besicimizin etini alalım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Fakıbaba da haklı. Halka ucuz et yedirmek için o da çaba sarf ediyor ama biz de üreticimiz ve esnafımızın işinin bitmemesi için böyle bir yola başvurduk” dedi.

“Afişler camlara ve dükkan içerisine asılacak”

Afişlerin tüm kasapların camlarına ya da dükkan içerisine asılacağını söyleyen Yardımcı, “Sağlığın geriye dönüşü yok. Ne demek bu, sağlıklı bir nesil yetiştirelim. Bakın biz dışarıdan aldığımız hiçbir şeye sevinmiyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü dışarıya verdiğimiz para, bize her zaman iyilik olarak değil kötülük olarak dönüyor. Bakın ben 45 tane personel çalıştırıyorum. Bize de destek vermeleri gerek. Bugün yarın dışarıdan et geldiği sürece, kesim olmadığı zaman derici zarar görecek. Ama dışarıdan canlı getirsinler burada keselim biz ona da razıyız. Besi materyalleri gelsin ona da razıyız. Tamam, ucuz et yiyelim ama canlı getirelim, burada keselim” diye konuştu.

“Ucuz et küçük esnafın zararına”

Ucuz etin piyasaya sürülmesi küçük esnafın zararına olduğunu iddia eden Osman Yardımcı, “Tabii ki olan gariban esnaflara oldu. Ama bizim gibi esnaflara zararı olmadı. Belki benim işim arttı ama eksilmedi. Bizim gariban bölgeler vardır. Bir meraklı arkadaş gitmiş, gramı gramına her şeyi hesaplamış. Kasaba etin kilosu 40 TL’ye mal oluyor. 40 TL’ye mal olan eti, ben 29 liraya satamam. Çünkü ben devlet değilim, devlet güçlü. Ben ne kalkıp devletimle rekabet edebilirim ne de karşı gelebilirim. Ben her zaman söylüyorum biz devletin milletin her zaman arkasındayız. Biz de ekmeğimizi düşünüyoruz. Benim işçisini çalıştıran adamım yarın işçisini çıkarttığı zaman bir işsizler ordusu orada çıkmasın. Biz hepsine destek veriyoruz. Bizim de ekmeğimizi elimizden almasınlar” şeklinde konuştu.

“Hazır kıymayı herkes ucuza verebilir”

Hazır kıymayı herkesin ucuza verebileceğini dile getiren Yardımcı, kıymayı vatandaşın önünde çektiklerini söyledi. Osman Yardımcı, “Biz karkas aldığımız için kıymayı vatandaşın gözünün önünde çekiyoruz. Hazır kıymayı herkes ucuza verir. Biz hazır kıymaya karşıyız. Hazır kıymaya karşı olduğumuzu yıllardır beyan ettik” dedi.

“Ucuz etten dolayı fiyatlarda düşme yok”

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) zincir marketler üzerinden ucuz et satışı yapmasının ardından fiyatlarının 2 TL düştüğünü ancak bunun da dönemsel fiyat düşmesinden kaynaklandığını öne süren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

“2 lira oldu. Ama biz demiştik KDV kalksın 6 lira olsun. Bu da bakın mevsimsel oldu. Bir gömleği alıyorsun geçen sene 10 liraya, seneye 20 lira oluyor. 20 liralık şey 40 lira. Ama bizim et sektöründe her nedense geçen sene 40 lira olan et bu sene 44 lira oldu. Yüzde 10’luk bir zam geldi ortalık ayağa kalktı. Fiyatlarda dönemsel bir indirime gidildi. Biz bakanımıza yine diyoruz KDV kalksaydı 4 TL’de oradan indirirdik. İthal etin gelmesiyle hiçbir tezgaha bir indirim yansımaz. Ondan biz 2 TL düşürdük. Kuzuda 3 TL indirime gittik. Dönemsel olarak et periyodik olarak iner çıkar. Dönemsel olmasaydı fiyatlar aynıydı. Danada bugün 1 lira eksildiği zaman 2 lira eksildiği zaman biz hemen indiriyoruz. Hepsinin fiyatları dönemsel olarak düşer çıkar.”