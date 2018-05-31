Türkiye Mangala Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Mangala Federasyonunun düzenlemiş olduğu Anatolia Open 2018 Zekâ Oyunları Festivali, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Pakistan, Moğolistan, Gana’dan 200 civarında oyuncunun katılımıyla Siam Elegance Hotels Belek Antalya’da gerçekleştirildi. Mangala Federasyonu Başkanı Rauf Özgen, 3 yıldır düzenlenen festivalin katılımcı sayısının giderek arttığını belirtti. Özgen, hedeflerinin mangala oyununu geniş kitlelere ulaştırmak ve bu organizasyonlara daha fazla yabancı oyuncunun katılımını sağlamak olduğunu vurguladı. Kasım ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılacağı müjdesini veren Özgen, Çekya, Macaristan, Kazakistan ve Kırgızistan’da düzenlenecek etkinliklere birçok oyuncuyla katılacaklarını duyurdu.

Yıldızlarda altın madalya Türkiye’nin

Festival boyunca üç farklı dalda (Bestemşe-Dokuz Kumalak-Mangala) yapılan müsabakalar sonucunda ödüller sahiplerini buldu. Festivale ev sahipliği yapan Türkiye’den Mangala yıldızlar kategorisinde Hamza Gezici altın madalya, Enes Sayer gümüş madalya, Muhammed Ali Göksu bronz madalya; Bestemşe kadınlar kategorisinde Hasret Emel Erdoğdu gümüş madalya; Mangala erkekler kategorisinde Faruk Gülhan bronz madalya kazandı.

Türkiye genelinde bu yıl ilki organize edilen Mangala Ligi’nin final karşılaşmaları da Anatolia Open 2018 Zekâ Oyunları Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Lig birinciliği Denizli ili takımlarından Berrin Özkök ve Ayşe Özen’in oldu. Oyuncular Çekya’da düzenlenecek CZECH OPEN 2018 etkinliklerinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar.

Etkinlikte antrenörler, il temsilcileri ve katılımcılar Mangala Federasyonu tarafından katılım, teşekkür belgeleri ve plaketlerle ödüllendirildiler.