Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun hedefi dünyada Süper Lig’de olmak

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun Süper Lig’e çıkacak ve 2. Lig’e düşecek takımlarının belirlendiği 1.Lig 5. etap maçları Antalya Süleyman Evcilmen Spor Salonundan başladı. Maçlar hakkında bilgi veren Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Genel Koordinatörü Tahsin Ergül, Türkiye 1. Ligi müsabakalarında masa tenisi maçlarının kıran kırana oynadığını belirtti. Ligde 16 erkek, 16 bayan takımın mücadele ettiğini kaydeden Ergül, son etap olan beşinci etabın çok heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini ifade etti. Sporcuların maksimum performans gösterdiği bir etabı geride bırakacaklarını belirten Ergül, “Bu etabın sonunda Süper Lig’e çıkan ve 2. Lig’e düşen takımlar belirleniyor. Antalya’da masa tenisinde oldukça aktif. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü, diğeri Antalyaspor. Bu iki kulübünde Antalya’da olması nedeniyle son maçlarımızı Antalya’da oynuyoruz” diye konuştu.

"Düşen ve yükselen takım belirlenecek"

3 maç kazanan takımın galip geldiğini aktaran Tahsin Ergül, “Burada 3 takım Süper Lig’e, 3 takım 2. Lig’e düşecek. Türkiye’nin her ilinden takımlarımız var. Bizde deplasmanlı lig yok. Federasyon belirlediği faaliyet programına göre belirlenen bir salonda müsabakalar yapılıyor” ifadelerine yer verdi.

"Hedef Süper Lig

Masa tenisinin herkese değebildiğini ve ulaşımın kolay olduğunun altını çizen Ergül, “Toplum nezdinde en fazla yapılan sporlardan birisi. Son yıllarda popüleritesi arttı. Türkiye son bir iki senedir genç yetenekler çıkardı. Yıldız ve genç şampiyonalarında derecelerimiz var. Dünya Şampiyonası’nda A Milli Takımlarımız şuan.Bayan takımımız dünya klasmanında 2. Lig’de yer alıyor. 1.Lig’de 24, 2.Lig’de 24 takım var. Federasyonunun yeni dönemindeki hedefi her iki takımımızda dünyada Süper Lig’de mücadele etmesi. Bu hedefi koyduk. Şampiyonların arasında oynamak istiyoruz” dedi.