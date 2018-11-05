Türkiye Motokros Şampiyonası 4. ayak yarışları sona erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kumluca Belediyesi ve Beykonak Enduro Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi motokros pistinde gerçekleştirilen yarışlar sporcular arasında büyük çekişmeye sahne oldu. Bin 515 metre uzunluğunda 9 büyük rampadan oluşan yarış parkurunda iki gün süren yarışlar sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.

İlk gün yarışlarında sporcular arasında parkur tanıma ve sıralama yarışları yapılırken, ikinci gün yarışları iki etapta gerçekleştirildi. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen yarışlarda, zaman zaman sporcular kaza geçirdi. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sporcular kontrol amacıyla ambulanslarla hastaneye gönderildi.

Yarışlar sonunda 50 cc de Efe Okur, 65 cc de Salih Yiğit Teker, 85 cc de Furkan Aykut, MX Mehmet Çelik, MX2 junior Emircan Şenkalaycı, MX2 Mustafa Çetin, MX1 Batuhan Demiryol ve Veteranlar Ceyhun Kalfalı birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti ilçe Başkanı Arif Yavuzer, Beykonak Motorsporları Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, protokol üyeleri ve organizasyon komitesi tarafından kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.